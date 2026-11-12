La reserva de Newell's obtuvo un gran triunfo sobre Boca en Casa Amarilla La reserva de Lucas Bernardi cierre bien un torneo en el que no pudo clasificar pero deja una buena imagen. Newell's bajó al candidato Boca. 12 de noviembre 2026 · 21:10hs

CANOB JUVENILES Gol de Newell's en Casa Amarilla. Buena producción ante Boca, al que complicó.

Una pena que la reserva de Newell's se quedó sin chances de alcanzar los cuartos de final del torneo Proyección Clausura. Al menos está cerrando el año con una muy buena imagen, con un buen invicto y un gran triunfo en Casa Amarilla ante Boca por 3 a 1.

Desde la derrota ante Independiente Rivadavia en Mendoza, por la 8ª fecha, que el equipo de Lucas Bernardi no pierde, llegando a los nueve partidos sin conocer la derrota. Es cierto, muchos fueron empates, pero otros victorias importantes, como la goleada de local en el clásico 3 a 0 y esta en Casa Amarilla, que complicó a Boca.

Newell's llegó a la penúltima fecha sin chances, a 11 puntos del último que clasifica, que es precisamente Boca. Pero con el triunfo quedó a ocho, en el noveno lugar, dejando a su rival obligado a no flaquear en la última jornada para clasificar.

La victoria empezó de entrada, con el tanto de Tiago Grondona a los 8'. A los 27' Newell's estiró la cuenta en gran jugada combinada y la definición de Ivo Pavicich. Y en el complemento, el mismo centrodelantero elevó la cuenta a los 29'. El descuento fue a los 92' con un zapatazo de afuera del área.

>>Leer más: Newell's tiene al segundo atacante con más duelos individuales ganados en el Clausura La reserva de Newell's que venció a Boca El equipo de Bernardi formó con Francisco Schiarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Alejo Velacoz y Felipe Calderone; Tomás Viola, Kevin Gómez (87’ Valentino Sarrachini), Tiago Grondona (87’ Facundo Rubio) y Elián Sosa (57’ Mateo Villalba); Facundo Basualdo (57’ Agustín Melgarejo) e Ivo Pavicich (78’ Ignacio Liberato). El once de la reserva de Newell's. CANOB JUVENILES