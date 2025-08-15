Mauri Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

El delantero está en la última etapa de recuperación de la operación por la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla

Mauro Icardi está cerca de arreglar su continuidad en el Galatasaray de Estambul.

Mauro Icardi atraviesa la última etapa de recuperación de la operación en su rodilla derecha luego de sufrir hace siete meses la rotura de los ligamentos cruzados. El delantero, actualmente en Galatasaray de Turquía, debe definir dónde continuará su carrera.

Icardi, de 32 años, al parecer tiene clara su intención: quiere continuar defendiendo los colores del Galatasaray. El club turco, consciente del peso que tiene su máximo artillero, ya comenzó las gestiones para asegurar su permanencia más allá de la próxima temporada, cuando finaliza su contrato actual.

El delantero nacido en Rosario llegó a Estambul en 2022, cedido por el París Saint Germanin, y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas y el respeto del vestuario. Apenas un año después, el club turco tomó la decisión de comprar su pase.

En tres temporadas, Icardi acumuló 81 partidos, en los que anotó 61 goles y repartió 22 asistencias. Estos números lo colocan como uno de los delanteros más influyentes del fútbol turco en la última década y una pieza fundamental para el esquema ofensivo del Galatasaray.

¿Se queda en Estambul?

Pero su contrato vencerá a mediados de 2026 y todavía no hay definición sobre dónde continuará su carrera. Sin embargo, hay fuertes indicios de que Icardi se quedaría en Estambul para seguir jugando en el Galatasaray.

El equipo jugará este viernes la segunda fecha del torneo de Primera División del país ante el Karagümrük, mientras espera por el retorno de Icardi. Tras la salida del uruguayo Fernando Muslera a Estudiantes de La Plata, sus compañeros y el entrenador, Okan Buruk, ya decidieron que el rosarino será el capitán del equipo.

De acuerdo a informes de prensa, el club turco tiene lista una propuesta de renovación por dos años. Las conversaciones con el jugador ya están en marcha y se intensificarán en las próximas semanas, pero el deseo compartido entre jugador y club es que siga en Galatasaray.

Todo indica que en las próximas semanas se anunciará oficialmente la renovación.