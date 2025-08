La insólita anécdota de Mauro Icardi en Barcelona: "Cazó una paloma, la cocinó y se la comió"

"¿Ves ahí arriba de todo?", dijo Icardi. "Un árbol, no sé, de 20 ó 25 metros. Digo: «sí, veo que es un pino y que tiene pues sus piñas, ¿no?». Dice, «no, no, más arriba». Y había un palomo, pero te lo juro que no se veía el palomo. Tomó una piedra, tiró y cae un palomo. «¿Qué hacés, Mauro?». «Vámonos», me dijo".