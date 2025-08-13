La Capital | Ovación | Central

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una grave depresión y a los 38 años quiere volver a jugar

El futbolista había confesado sus problemas anímicos en marzo y ahora se muestra recuperado. Habló sobre Central, el Chacho Coudet y Miguel Russo.

13 de agosto 2025 · 15:53hs
Alejandro Donatti tiene grandes recuerdos de Central y dice que cuando está bajoneado viene a Rosario para recibir el cariño de la gente.

Hay jugadores que fueron muy importantes en la vida de determinados equipos, incluso en Central y Newell's, y que después desaparecen del radar futbolero casi sin dejar rastros. Pero hay algunos que incluso se van mal y la gente que antes los idolatró ni siquiera se entera.

Podría ser el caso de Alejandro Donatti, un zaguero central de 38 años con una larga trayectoria que fue muy importante en Central, pero también jugó en Racing y San Lorenzo. Pero su caso tiene un matiz: él todavía no dejó el fútbol, aunque a muchos les parezca que sí por el tiempo que lleva alejado de las canchas.

Diagnóstico: depresión grave

En marzo de este año, Donatti hizo una fuerte confesión sobre los problemas anímicos que había padecido en su última etapa como jugador de San Lorenzo. Dio algunos detalles y contó que fue dignosticado con una depresión avanzada. Y desde entonces no se supo nada sobre él.

Pero ahora Donatti reapareció, dijo que no se retiró del fútbol, que está mucho mejor y quiere volver, y que necesita apenas dos semanas para ponerse a punto. Está pendiente de algún llamado y casi dio a entender que lo necesita.

No volvería por dinero

También habló de Central, de Eduardo Coudet, de los futbolistas que lo ayudaron cuando estaba mal y de otros temas. Lo hizo en una entrevista que le hizo el sitio Bolavip, donde aseguró que lo que menos le interesa de volver a jugar es el dinero.

En la nota, Donatti aseguró que Central es su segunda casa. "Cuando estoy medio bajoneado, me voy a Rosario aunque no haya nadie. Pero todos vienen y me saludan, me tratan como un rey. La paso re bien", dijo.

"Central es toda mi familia. La nena, el nene, mi mujer es de Central desde que la conocí. Me tocó ir para allá y me enamoré"

En otro párrafo referido a Central, aseguró: "Central es toda mi familia. La nena, el nene, mi mujer es de Central desde que la conocí. Me tocó ir para allá y me enamoré. Es una locura, están enfermos ahí, es una enfermedad hermosa".

Eduardo Coudet y Miguel Russo

Dijo que el Chacho Coudet es "mi papá" y que el ex-Central lo llevó a todos lados. "A México, a Racing", recordó. Y destacó que fue el mejor entrenador que tuvo en su carrera. "Es un loco bárbaro. Un enfermo del fútbol, un enfermo insoportable. No vi nunca a alguien así de obsesivo".

También elogió a Frank Kudelka y Miguel Russo también. "Él me llevó a Central", recordó.

"Coudet es un loco bárbaro. Un enfermo del fútbol, un enfermo insoportable. No vi nunca a alguien así de obsesivo"

Le preguntaron qué le diría a Russo si lo llamara ahora para jugar. Y aseguró: "Lo mismo que a todos, que me de dos semanas. En dos semanas me pongo a punto y estoy para jugar en cualquier lado. No te imaginás lo que extraño".

-O sea que no estás retirado…

-No. Si llega a salir propuesta de un club, no me importa la plata, me encantaría volver a jugar.

Por último, Donatti contó que está haciendo el curso de director técnico y que su idea en el futuro es seguir ligado al fútbol. "Y también quiero hacer el curso de manager", confesó.

