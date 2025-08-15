La Capital | Ovación | arquero

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Cometió dos errores increíbles que terminaron en goles del equipo rival y además fue expulsado antes de que termine el primer tiempo

15 de agosto 2025 · 17:41hs
Paulo Gazzaniga

Paulo Gazzaniga, el arquero nacido en Murphy.

LaLiga española está en marcha. El campeonato ibérico comenzó este viernes con el partido en el que Rayo Vallecano derrotó por 3 a 1 a Girona de visitante. Sin embargo, la nota saliente la dio un arquero santafesino que alguna vez fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina.

Se trata de Paulo Gazzaniga, un futbolista nacido en Murphy que hizo toda su carrera en equipos de Europa y desde 2023 está en el Girona, en España.

Gazzaniga jugó un partido para el olvido, cometió dos errores groseros que terminaron en goles del Rayo y después vio la tarjeta roja.

Los increíbles errores de Paulo Gazzaniga

En el primero de sus errores, Gazzaniga quiso dar un pase que fue interceptado por un rival y terminó en gol, y en el otro cometió un penal grosero cuando quiso enganchar para salir jugando frente a un rival, este adivinó su intención y no le quedó más remedio que bajarlo dentro del área. La jugada terminó en penal y expulsión del argentino.

Leer más: Mauri Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

El arquero nacido en Murphi hace 33 años fue convocado por Scaloni a la selección para dos partidos amistosos frente a la selección de México jugados en noviembre de 2018.

En el segundo de esos choques, Gazzaniga ingresó desde el banco en reemplazo de Jerónimo Rulli en el estado Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese día, Argentina ganó 2 a 0 con goles del rosarino Mauro Icardi y de Paulo Dybala.

Noticias relacionadas
Es probable que Cristian Fabbiani haya armado el esquema que utilizó en Salta pensando en el clásico de Newells ante Central. 

Newell's, con tres centrales: Fabbiani ensayó el esquema que posiblemente usará en el clásico

El boxeador Nikita Tszyu generó una polémica con su determinación.

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

rosario central vs riestra: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cristian Fabbiani, el técnico de Newells, durante el partido ante Atlético Tucumán en Salta.

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Lo último

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Libertad Avanza

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Libertad Avanza

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

En total fueron doce los domicilios allanados en Rosario y Granadero Baigorria. La investigación llevó dos meses y la banda era muy conocida en la zona norte

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
La Ciudad

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Ovación
Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España
OVACIÓN

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

Mauri Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauri Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells, con tres centrales: Fabbiani ensayó el esquema que posiblemente usará en el clásico

Newell's, con tres centrales: Fabbiani ensayó el esquema que posiblemente usará en el clásico

Policiales
Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

La Ciudad
Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
Información General

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
El Mundo

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos