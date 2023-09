Mascherano: "No he hablado con Messi y Di María sobre la chance de los Juegos Olímpicos"

El DT de la sub 23 salió al cruce de algunas versiones que indicaban que había charlado pensando en una posible citación si Argentina logra clasificar

El DT del seleccionado argentino sub 23, Javier Mascherano, aclaró que no conversó con Lionel Messi y Ángel Di María, emblemas del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, sobre la posibilidad de disputar el año próximo los Juegos Olímpicos París 2024 en el final de sus respectivas etapas con la camiseta nacional.

Mascherano expresó que esa especulación de momento "no tiene ningún sentido" porque significa "anticiparse" a un escenario posterior, debido a que Argentina debe primero obtener una de las dos plazas para Sudamérica en el Preolímpico de Venezuela que se jugará en enero próximo.

"Ante una supuesta clasificación, llegado el momento, hablaré con Leo y Ángel, con quienes tengo una relación directa. Sé que ellos tendrán un calendario ajustado con la Copa América y las Eliminatorias y a cierta edad no es fácil. Por el momento no he hablado con ellos sobre esa posibilidad. Es anticiparse sin ningún sentido", respondió en un contacto con la prensa, que mantuvo en un evento promocional de LaLiga de España y la aerolínea Iberia.