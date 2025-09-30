Un jugador que Mascherano descartó en la selección sub-20 y en Inter Miami marcó tres goles para EEUU

El entrenador argentino lo tuvo en el plantel, pero no lo llevó a los mundiales sub-23 ni sub-20. Y en Miami se distanciaron.

Benjamín Cremaschi es el jugador con la camiseta número 8. Hizo tres goles y dio tres asistencias en la goleada de Estados Unidos.

El Mundial sub-20 en Chile ya está en marcha. Argentina debutó el domingo con una victoria ante Cuba y el lunes, Estados Unidos obtuvo una victoria aplastante ante Nueva Caledonia, equipo al que venció por 9 a 1. La figura descollante fue un jugador nacido en Miami de padres argentinos.

Se trata de Benjamín Cremaschi, actual jugador del Parma italiano. El equipo norteamericano ganó con una comodidad asombrosa con tres goles de Cremaschi, cuyos padres son mendocinos, en el primer tiempo. En el segundo, el chico -que es el capitán del equipo estadounidense- también dio dos asistencias.

El sueño de Cremaschi es jugar el Mundial de 2026 para Estados Unidos y se sostiene en base a sus grandes actuaciones y sus goles. El entrenador del equipo norteamericano es el argentino y ex-Newell's Mauricio Pochettino.

Estados Unidos jugará ahora contra Francia, selección que debutó con un triunfo por 2 a 1 ante Sudáfrica.

Benjamín Cremaschi en la selección

En 2022, mientras se jugaba el Mundial de Qatar, el entonces entrenador de las selecciones juveniles argentinas, Javier Mascherano, convocó por primera vez a Cresmaschi para entrenar con el plantel en Ezeiza. Sin embargo, finalmente no lo tuvo en cuenta ni para la sub-23 ni para la sub-20.

Cremaschi y Mascherano volvieron a encontrarse cuando el director técnico nacido en San Lorenzo se hizo cargo del plantel de Inter Miami, tras la salida de Gerardo Martino.

Javier Mascherano convocó a Cremaschi a fines del 2022, en pleno Mundial de Qatar, para entrenarse en Ezeiza con la Selección argentina aunque finalmente no lo convocó para el Sub 20 ni el Sub 23. Por entonces, el futbolista acumulaba más de 100 partidos en el equipo de Miami y ya había sido convocado a la selección de Estados Unidos.

Con el equipo norteamericano participó en los Juegos Olímicos 2024 y jugó tres amistosos con la selección mayor, que conduce Pochettino.

Una relación que se deterioró

Sin embargo, la relación entre el jugador y el director técnico se deterioró rápidamente. Es que Cremaschi llegó a quejarse públicamente de que Mascherano lo hacía jugar en diferentes posiciones, algo que no lo beneficia, y el entrenador le respondió, también públicamente, que sus declaraciones fueron desafortunadas.

Este encontronazo precipitó la salida de Cremaschi de Inter Miami. El jugador fue cedido recientemente a préstamo al Parma, aunque todavía no pudo jugar allí debido a su convocatoria de la selección de Estados Unidos para el Mundial sub-20 que se juega en Brasil.