Luca Regiardo tras su debut: "Newell's para mí es todo, me dio todo lo que soy"

El volante tuvo un año inolvidable tras hacer su presentación oficial en la primera de la Lepra. "Realmente no lo esperaba", se sinceró en diálogo con Ovación

"Newell's para mí es todo y me dio todo lo que soy desde el principio", sostuvo Luca Regiardo.

Y de golpe la vida cambió para Luca Regiardo. De ser una promesa en la quinta división pasó a ser una realidad siendo titular en el último encuentro del año de Newell's ante Talleres. "Fueron sensaciones muy lindas y emocionantes. Apenas terminó el partido se me vino a la cabeza todo lo que fueron estos años y el sacrificio tanto mío como de mi familia. Me emocioné mucho, fue lo que soñé desde chiquito y conseguirlo en este momento, donde realmente no lo esperaba, fue hermoso vivirlo de esta manera", afirmó.