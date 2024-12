Newell's: la carrera de Matko Miljevic en el fútbol estuvo plagada de conflictos

Ni Matko ni su representante contestaron a la consulta de Ovación con el fin de conocer la otra cara de la historia -o versión de los hechos- y si todo lo que trascendió desde el Parque es correcto. De todas formas, los antecedentes del exquisito mediocampista no lo acompañan ya que en todos los clubes por los que pasó se fue de manera abrupta y en el medio de conflictos.

Matko historia de IG.jpg

Su salida de Argentinos y Montreal

El jugador de descendencia croata-bosnio debutó en primera división de Argentinos en 2018 y sólo disputó seis partidos. Las diferencias que mantuvo con el club de La Paternal motivaron a que no sólo no renovara su contrato, sino que la dirigencia del Bicho declarara al jugador, su padre y su representante personas no gratas en el club.