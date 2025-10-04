La Capital | Ovación | Los Pumas

Los Pumas le hicieron un gran partido a Sudáfrica, que igual celebró el título del Rugby Championship

Excelente primer tiempo y gran reacción al final de Los Pumas, que quedaron al borde de la victoria con el campeón del mundo. Festejaron los Springboks

4 de octubre 2025 · 12:00hs
A los 3 minutos Los Pumas ya ganaban con este try de Delguy. Gran partido ante Sudáfrica en Londres.

AP

A los 3 minutos Los Pumas ya ganaban con este try de Delguy. Gran partido ante Sudáfrica en Londres.

Los Pumas se despidieron del Rugby Championship con una muy buena imagen ante el campeón del mundo Sudáfrica en Londres, al que casi le arruina el título luego de un gran primer tiempo y una gran reacción al final. Fue derrota 29-27, con un penal fallado por Carreras antes del último try argentino que bien pudo darle la victoria.

Como pasó hace un semana en Durban, Los Pumas complicaron al campeón del mundo con un primer tiempo bárbaro. De hecho a los 3 minutos lo ganaba con el try de Bautista Delguy, que convirtió Santiago Carreras.

Tras el descuento de penal de Sudáfrica, llegaron dos más de Santiago Carreras para poner las cosas 13-3.

Recién a falta de 3 minutos del final y en una acción fortuita, Sudáfrica apoyó su primer try de Cobus Reinach, convertido. Así se fueron al descanso: 13-10 para Argentina.

Pero en el complemento Sudáfrica lo empezó tan avasallante como la semana pasada. Además, Mayco Vivas vio la amarilla y dejó al equipo argentino con 14.

Enseguida, a los 4', llegó el try de Malcom Marx, sin conversión. La historia se dio vuelta 15-13.

>>Leer más: Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

A los 12, Reinach apoyó y sí convirtió Mngomenzulu para estirar a 22-13. Y a los 18' llegó el try de Marx y otra conversión para un difícil 29-13.

Pero a los 25' pescó Delguy y apoyó su segundo try convertido por Carreras para achicar a 29-20. A falta de 2', Carreras marró un penal que parecía fácil y dio en el palo.

Una pena, porque enseguida Carreras cambió una pelota de izquierda a derecha para el pique de Rodrigo Isgró, que lo tomó y apoyó un nuevo try argentino a los 80'. Encima Carreras lo convirtió para cerrar 29-27.

En el otro partido jugado más temprano, los All Blacks ganaron con punto bonus a Australia por 28 a 14.

Los cambios para la revancha con Sudáfrica

Respecto al XV inicial de la semana pasada, en Los Pumas entraron Guido Petti por Franco Molina. Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz por Gonzalo García, Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, con la salida de Mateo Carreras, Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

La formación entonces fue con: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Gudo Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Y los suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.

Los Pumas fueron al frente en Sidney y vencieron a Australia, luego de quedar al borde la semana anterior. Ahora visitarán a Sudáfrica en Durban.

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde este domingo correrá su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará 18° el GP de Singapur delante de Pierre Gasly y con clasificación en suspenso

El Alpine de Franco Colapinto, en las calles de Marina Bay. El domingo en Singapur alcanzará la marca de Mazzacane y Larrauri en la Fórmula 1.

Un último ensayo con buenas sensaciones para Franco Colapinto en Singapur

Argentino va por todo. Los salaítos buscarán dar vuelta la historia para llegar a los cuartos de final 

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

