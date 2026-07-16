Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: "Siento un vacío en el estómago"

El delantero inglés, uno de los máximos goleadores de la temporada, publicó un mensaje en redes horas después de la derrota ante el equipo de Messi

Harry Kane era una de las grandes esperanzas de Inglaterra para ganar el Mundial 2026. Pero eso se esfumó en la semifinal ante Argentina, en la que el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta un 0-1 y con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez se ganó un lugar en la final.

Kane es uno de los máximos goleadores del mundo en la temporada que termina, un delantero de élite que la rompe en Bayern Munich y es, junto a Jude Bellingham, una de las estrellas del equipo inglés. Por eso importa lo que dijo con Inglaterra eliminada del Mundial en las semifinales.

El delantero dijo que siente "un gran vacío en el estómago" y que es "difícil de aceptar" que Inglaterra haya quedado afuera del Mundial. En un mensaje dirigido a los ingleses, añadió: "Como siempre, gane o pierde, aprendemos y volveremos a intentarlo".

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El mensaje de Harry Kane

Este es el mensaje que Kane publicó en sus redes sociales el día siguiente a la eliminación de Inglaterra ante la imponente Argentina de Lionel Messi y compañía:

"No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas 7 semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar.

Sé que las expectativas son altas y con razón, hemos estado tocando a la puerta durante 8 años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar. Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado.

Algunos recuerdos que se quedarán con nosotros los jugadores y estoy seguro de que con ustedes los aficionados por un largo, largo tiempo. Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando.

Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios. Gracias a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado. Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo".