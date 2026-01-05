Los Messi pusieron en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Leones FC, el club de la familia Messi que conduce el hermano de Lionel, Matías, inició la pretemporada para su primer torneo oficial en la AFA.

El presidente de Leones FC, Matías Messi, les da la bienvenida al plantel que conducirá Franco Ferlazzo. Junto a ellos estuvo el director deportivo, Daniel Quinteros.

Leones FC de Rosario, el sueño de la familia Messi , cumplió este lunes 5 de enero con su primer trabajo en la era profesional, para competir en un torneo de la AFA . En este 2026 fue autorizado a jugar en la Primera C, junto a Central Córdoba y Argentino y su expectativa es subir peldaños.

El plantel profesional de Leones comenzó los trabajos de pretemporada en le predio que tienen en la vecina localidad de Alvear, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a su participación en el Torneo de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino.

Previo al inicio de las actividades, los futbolistas fueron recibidos por el presidente del club, Matías Messi, y el director deportivo, Daniel Quinteros, quienes les brindaron la bienvenida y desearon un buen inicio de temporada.

El primer día de Leones FC

Posteriormente, el equipo se entrenó bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Franco Ferlazzo, acompañado por los ayudantes de campo Guillermo González y Germán Leonforte, y los preparadores físicos Federico González y Lucas Rivero.

Los jugadores realizaron una intensa actividad física, pero también trabajos con pelota y esa será la modalidad de la preparación, intercalándose con partidos amistosos que se irán definiendo. Seguramente volverá a haber partidos ante Central Córdoba y Argentino.

Leones debutará en el certamen el próximo 21 de febrero frente a El Porvenir, en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, escenario en el que disputará sus encuentros como local.