El ex de Catherine Fulop reveló que Delcy Rodríguez fue el "gran amor" de su vida: "La más leal"

Fernando Carrillo, oriundo de Venezuela y exgalán de telenovelas, negó que la vicepresidenta haya traicionado a Maduro.

Fernando Carrillo , exgalán de telenovelas y exesposo de Catherine Fulop, reveló que Delcy Rodríguez , la presidenta de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, fue el "gran amor de su vida".

Además, el actor de telenovelas como "Abigail" y "La mujer prohibida", negó las versiones que señalan que Delcy Rodríguez traicionó a Nicolás Maduro y colaboró con su captura. "La conozco muy bien a la vicepresidenta de Venezuela, fuimos pareja. Estoy seguro que la traición no vino por ese lado".

"Hoy, a esta edad, puedo decir que (Delcy) es el gran amor de mi vida", expresó el actor en una entrevista radial, y agregó: " Sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a su patria, a sus amigos".

Carrillo, de 60 años, hoy está radicado en México, pero es oriundo de Venezuela. Consultado por su vínculo con Rodríguez, afirmó que tuvieron una relación de pareja de más de tres años.

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a generar polémica al expresar públicamente su respaldo a la vicepresidenta y actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que no existió traición alguna hacia Nicolás Maduro desde su entorno más cercano.

Delcy Rodríguez, "la más madurista y fiel"

"Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente”, expresó el actor Fernando Carrillo sobre su expareja, en una entrevista con Chilevisión.

Sobre los pasos a seguir de Delcy Rodríguez en el tablero geopolítico, Carrillo afirmó: "Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial. Hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”.

Además, el actor reafirmó su posición política y expresó que los "bombardeos de Estados Unidos" significan una "dictadura global".

La relación de Fernando Carrillo y Catherine Fulop

Fernando Carrillo y Catherine Fulop fueron una de las parejas más recordadas de las telenovelas venezolanas de fines de los años 80 y comienzos de los 90. El éxito de la telenovela "Abigail" los catapultó a la fama y los llevó al matrimonio, aunque la relación terminó en medio de escándalos e infidelidades, incluida una confesada por el propio Carrillo el mismo día de su boda civil.

fernando carrillo cathy Fernando Carrillo y Catherine Fulop

La pareja contrajo matrimonio en 1990, pero para 1994 ya estaban separados. Luego, Catherine Fulop se estableció en Argentina y rehizo su vida junto a Oslvado Sabatini, mientras Fernando Carrillo se radicó en México, donde siguió destacándose como actor de telenovelas.

Un punto que llamó la atención recientemente son las posiciones políticas diametralmente opuestas entre Fulop y Carrillo. Mientras el exgalán se manifestó en contra de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la actriz se mostró exultante por la noticia: "Dame una Venezuela libre y el petróleo se los regalo”, afirmó Catherine.

