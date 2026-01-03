Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

No será en el Estadio Único de San Nicolás, como se dijo en un principio. Un escenario con capacidad para mil espectadores

El equipo de la familia Messi será local en el estadio Antonio Di Giácomo, en Arroyo Seco.

Se llama estadio Antonio Di Giácomo. Está ubicado en una ciudad al sur de Rosario y allí jugará como local el equipo de Leones FC, el club fundado por la familia Messi . Leones debutará este año en el torneo de Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. Tiene capacidad para unos mil espectadores.

El estadio Antonio Di Giácomo pertenece al club Unión de Arroyo Seco. Está ubicado en Rivadavia y Humberto Primo de esa ciudad, a unas pocas cuadras del estadio Arroyo Seco, de Rosario Central. En principio se había dicho que Leones FC haría de local en el Estadio Único de San Nicolás, pero no será así.

Unión suele ser uno de los animadores de la Liga Regional del Sud, con sede en la ciudad santafesina de Villa Constitución. De hecho, es el equipo que más títulos ganó en esa liga en los últimos diez años. Conquistó el campeonato anual de 2021, el Apertura y el Clausura de 2023 y el Clausura de 2024. En 2025 no tuvo tanto protagonismo.

Leones FC, a la Primera C

Leones FC juega en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, pero desde esta temporada participará en el torneo de Primera C de la AFA, en el que juegan otros dos equipos rosarinos: Central Córdoba y Argentino. La sede del club de los Messi está en Alvear, muy cerca de Arroyo Seco.

El club fue fundado el 2 de enero de 2012 con el nombre de Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club y su presidente es Matías Messi, el hermano de Lionel. El plantel ya comenzó a prepararse con vistas a su debut en la Primera C.

La particularidad de Leones FC es que no se clasificó al torneo de Primera C deportivamente sino por una decisión de la AFA. Aunque no es el primer caso, el equipo debió competir en el Torneo Promocional Amateur para ganarse ese derecho.

Compartirá la zona con Central Córdoba

Leones integrará la Zona B del torneo de Primera C junto a Central Córdoba, Cañuelas, Deportivo Español, Atlas, Claypole, El Porvenir, Fénix, General Lamadrid, Luján, Muñiz, Sportivo Barracas, Central Ballester y Yupanqui.

Los ganadores de las zonas A y B jugarán la final del torneo para definir al campeón y el primer ascenso a la B Metro, mientras que un torneo reducido con los mejores cuatro clasificados se definirá al segundo ascenso.