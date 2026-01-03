La Capital | Ovación | Messi

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

No será en el Estadio Único de San Nicolás, como se dijo en un principio. Un escenario con capacidad para mil espectadores

3 de enero 2026 · 15:14hs
El equipo de la familia Messi será local en el estadio Antonio Di Giácomo

El equipo de la familia Messi será local en el estadio Antonio Di Giácomo, en Arroyo Seco. 

Se llama estadio Antonio Di Giácomo. Está ubicado en una ciudad al sur de Rosario y allí jugará como local el equipo de Leones FC, el club fundado por la familia Messi. Leones debutará este año en el torneo de Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. Tiene capacidad para unos mil espectadores.

El estadio Antonio Di Giácomo pertenece al club Unión de Arroyo Seco. Está ubicado en Rivadavia y Humberto Primo de esa ciudad, a unas pocas cuadras del estadio Arroyo Seco, de Rosario Central. En principio se había dicho que Leones FC haría de local en el Estadio Único de San Nicolás, pero no será así.

Unión suele ser uno de los animadores de la Liga Regional del Sud, con sede en la ciudad santafesina de Villa Constitución. De hecho, es el equipo que más títulos ganó en esa liga en los últimos diez años. Conquistó el campeonato anual de 2021, el Apertura y el Clausura de 2023 y el Clausura de 2024. En 2025 no tuvo tanto protagonismo.

Leer más: Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Leones FC, a la Primera C

Leones FC juega en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, pero desde esta temporada participará en el torneo de Primera C de la AFA, en el que juegan otros dos equipos rosarinos: Central Córdoba y Argentino. La sede del club de los Messi está en Alvear, muy cerca de Arroyo Seco.

El club fue fundado el 2 de enero de 2012 con el nombre de Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club y su presidente es Matías Messi, el hermano de Lionel. El plantel ya comenzó a prepararse con vistas a su debut en la Primera C.

La particularidad de Leones FC es que no se clasificó al torneo de Primera C deportivamente sino por una decisión de la AFA. Aunque no es el primer caso, el equipo debió competir en el Torneo Promocional Amateur para ganarse ese derecho.

Leer más: Jugó casi 10 temporadas en Newell's, brilló en River y otros equipos y se retiró: qué dijo en su despedida

Compartirá la zona con Central Córdoba

Leones integrará la Zona B del torneo de Primera C junto a Central Córdoba, Cañuelas, Deportivo Español, Atlas, Claypole, El Porvenir, Fénix, General Lamadrid, Luján, Muñiz, Sportivo Barracas, Central Ballester y Yupanqui.

Los ganadores de las zonas A y B jugarán la final del torneo para definir al campeón y el primer ascenso a la B Metro, mientras que un torneo reducido con los mejores cuatro clasificados se definirá al segundo ascenso.

Noticias relacionadas
Lionel Messi viajará a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Giovani Lo Celso está muy cerca de ser jugador del Inter Miami de Leo Messi. 

Es de Central y muy amigo de Messi, y jugará con el capitán de la selección en Inter Miami

El intendente de Funes, Roly Santacroce, visitó a Lionel Messi en su casa de Kentucky durante las fiestas de fin de año de 2025.

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

El camino de Messi comenzó en Rosario, hasta llegar a la cima de la élite del fútbol mundial.

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Lo último

Siempre soñó con jugar en Central y ahora jugará en su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central y ahora jugará en su sexto equipo lejos de Arroyito

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La manifestación se anunció en el Mercado del Patio con escepticismo por el discurso de Trump. "El control lo queremos tener nosotros", aclararon

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos
Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU
El Mundo

Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Ovación
Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C
OVACIÓN

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos
La Ciudad

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal