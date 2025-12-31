Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Los cinco argentinos fueron parte del once titular del continente que premió un reconocido medio uruguayo

El rosarino Lionel Messi y a otros cuatro futbolistas argentinos fueron elegidos dentro del XI ideal de América 2025, según el diario uruguayo El País.

Luego de consagrar a Giorgian de Arrascaeta como Rey de América, el medio organizador de los premios reveló el once más destacado del continente , integrado por cinco argentinos, dos brasileños, dos uruguayos, un chileno y un paraguayo.

El arquero Agustín Rossi , figura de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, fue el argentino más votado por los periodistas, con 181 sufragios. También fueron incluidos el mediocampista Santiago Sosa , de Racing; los delanteros José Manuel López , de Palmeiras y Adrián Martínez , de Racing; y Lionel Messi , actual jugador de Inter Miami.

La defensa quedó conformada por los brasileños Danilo y Leo Pereira, ambos de Flamengo, el paraguayo Gustavo Gómez, de Palmeiras, y el uruguayo Guillermo Varela, también del conjunto carioca, y en el mediocampo, además de Sosa, fue elegido el chileno Erick Pulgar, otra de las piezas del Flamengo campeón.

Ocho de los once futbolistas del equipo ideal actúan en el Brasileirao, de los cuales seis pertenecen a Flamengo, mientras que los otros dos juegan en Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores y segundo en la liga brasileña.

Messi, en el podio de los más votados

En la previa a la publicación del XI ideal, De Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América con el 62,8 por ciento de los votos, superando a Messi, que obtuvo el 14,8, y a Adrián "Maravilla" Martínez, que alcanzó el 5 por ciento.

En tanto, Filipe Luís fue distinguido como el mejor entrenador del continente, por encima de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y Gustavo Costas, técnico de Racing.

La votación contó con la participación de 264 periodistas de todo el continente y de Estados Unidos, entre ellos 45 uruguayos, 33 argentinos y 33 brasileños, además de representantes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.