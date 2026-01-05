La Capital | La Ciudad | Messi

Messi recibió una de las medallas acuñadas en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario

El astro rosarino recibió la condecoración realizada por el Círculo Numismático de la ciudad en el marco del año de los festejos por los 300 años de historia

5 de enero 2026 · 16:17hs
El Círculo Numismático confeccionó 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario

El Círculo Numismático confeccionó 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario, y Lionel Messi recibió una este lunes.

Lionel Messi recibió este lunes la medalla de la conmemoración del Tricentenario de Rosario. El ídolo internacional recibió el reconocimiento por ser uno de los rosarinos más destacados en todo el mundo.

Como todos los veranos, el astro del futbol se encuentra vacacionando en las afueras de Rosario. Esta situación posibilitó que las autoridades municipales le entreguen una de las piezas limitadas que fueron confeccionadas por el Tricentenario de la ciudad.

A mediados de 2025, y con motivos de los festejos del Tricentenario de la ciudad, los integrantes del Círculo Numismático confeccionaron 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario. Se trató de una edición limitada, con un diseño especial para el acontecimiento histórico y en distintos tamaños para que el intendente Pablo Javkin las entregara a distintas personalidades.

image - 2026-01-05T155752.059
El Círculo Numismático confeccionó 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario y Lionel Messi recibió una este lunes.

El Círculo Numismático confeccionó 150 medallas para celebrar el Tricentenario de Rosario y Lionel Messi recibió una este lunes.

Lo cierto es que el proyecto de acuñar una medalla especial tuvo un antecedente: en 1925 ya se había hecho una emisión de monedas alusivas al bicentenario rosarino.

Según explicaron desde la Municipalidad, las medallas fueron confeccionadas en tres tamaños. Sólo diez unidades fueron creadas en tamaño grande y fueron reservadas para personalidades muy destacadas, como la que recibió el Papa León XIV a fines de octubre o el propio Messi en la jornada de este lunes. De las medianas se confeccionaron 70, y la misma cantidad en tamaño más pequeño.

En el frente de la medalla se ve la estatua ecuestre del general Manuel Belgrano (pieza única del prócer que se encuentra ubicada en el parque Independencia) y de fondo el Monumento Nacional a la Bandera. La inscripción 'Círculo Numismático Rosario' rodea la medalla y el año de su fundación: 1952. En el reverso se ubica el logo rodeado de laureles del municipio y la leyenda 'Tricentenario de la ciudad de Rosario 1725-2025

