Los gángsters no podrán con el fútbol genuino

Los gángsters que manejan la industria del fútbol a nivel mundial, que en su mayoría jamás patearon una pelota y que sólo piensan con la chequera y los dólares en la mano, podrán dañar, lastimar y flagelar al deporte más hermoso del mundo, pero lo que nunca podrán hacer es extinguirlo ni aniquilar la pasión genuina de la gente. El escándalo que llevó a suspender el partido entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores tiene responsables directos. Dirigentes impresentables de la Fifa y Conmebol que querían jugar el clásico a cualquier precio como si la muerte de un jugador fuese el único motivo suficiente para suspenderlo; comisiones directivas cómplices de los barras en River y Boca que revenden entradas como caramelos y, además, responsables políticos ineptos que no logran armar operativos de seguridad confiables aunque se juegue sólo con hinchas locales. Esta cadena de incompetencias explica el escándalo de forzar jugar un partido dos días seguidos cuando había jugadores lastimados, sea de la camiseta que fuese. Pero por suerte, el fútbol excede por lejos este capitalismo salvaje en que los poderosos buscan convertir al fútbol. En Argentina los pibes aprenden a patear antes que a caminar, en los barrios se sigue jugando en plazas y potreros, hay cientos de escuelitas de fútbol que enseñan a compartir y no pelearse por la pelota y también está el espíritu amateur de los torneos de mayores, que son la mejor excusa para patear con amigos y sentirse vivo adentro de una cancha. Este es el fútbol genuino. El que no van a poder contaminar. El que tiene ese cautivante "perfume a pasto" que mencionó Diego Maradona. Los empresarios dirigenciales nunca podrán colonizar ni comprender esta faceta lúdica del fútbol. Porque la verdadera pelota no se mancha. No hay que demonizar al fútbol.