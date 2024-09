Los dos 9 de Newell's quedaron conformes con el nuevo sistema de Ricardo Lunari

Una de las grandes apuestas de Ricardo Lunari como nuevo entrenador de Newell's era poner a los dos centrodelanteros en cancha. Más allá que no pudieron convertir a pesar de haber estado cerca, sobre todo con un cabezazo de Ramírez que descolgó del ángulo Sosa, el arquero de Tigre, tanto el delantero uruguayo como Juan Manuel García se mostraron conformes con la primera puesta en escena del DT.

"Estamos muy contentos, lo necesitábamos como equipo, como club, no de la manera que nos hubiese gustado, pero sabíamos que la prioridad era ganar", explicó Juanchón, quien subrayó la capacidad del equipo para no perder la cabeza en las situaciones de tensión cuando las cosas no salían dentro del partido. "Fuimos pacientes en todo momento y hasta pudimos aprovechar alguna oportunidad más, pero por el momento y por el grupo lo que valía eran los tres puntos. Ahora hay que seguir trabajando y que sea el puntapié inicial para una buena racha positiva".