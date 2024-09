Newell's: el sistema táctico con dos nueves llegó por el momento para quedarse

Juanchón García se esfuerza ante Sebastián Medina. El 9 que regresó no lo tocó mucho y le llegó poco al delantero de Newell's.

Juanchón García no logra pegarle a la pelota, con el Colo Ramírez en el piso en la jugada que todo Newell's reclamó penal. Los centrodelanteros no pudieron convertir.

Pero la falta de gol de los nueves no altera el pensamiento del nuevo conductor de la Lepra. “Vamos a seguir trabajando con ellos porque tienen mucho más para dar. Simplemente estamos esperando que se les abra el arco”, planteó Lunari.

Entiende que ellos son los indicados para moverse en el frente de ataque, y que si no tuvieron una mayor incidencia en el área rival en el Coloso fue porque no se los asistió según lo planeado.

>> Leer más: Volvió al gol, otra vez de pelota parada

“Buscamos levantarles la confianza. Pensamos que con dos nueve íbamos a tener presencia en el área. Nos faltó tirarles un poco más de centros. Tanto Armando (Méndez) como Ángelo (Martino), al no estar acostumbrados a este sistema, llegaban, enganchaban y volvían para atrás. La idea era desborde y centro para la llegada de los dos tanques”, precisó.

En general, Newell’s careció de juego. Hubo pocas combinaciones y llegadas hasta el fondo. Estas dificultades atentaron contra las posibilidades de los nueves para la conquista del gol.

No sostuvieron el balón

Pero no todo fue responsabilidad de los demás. Los centrodelanteros tampoco encontraron la forma de preocupar a los zagueros de Tigre. Cuando les llegaba la pelota, no resolvieron de manera óptima. Fallaron en las descargas, especialmente en las ocasiones en las que el equipo jugó a la segunda pelota.

García jugó por debajo de su compañero de ataque. Le faltó mayor aceleración cuando la jugada así lo requería. Una cuestión lógica si se contempla la poca actividad que tuvo desde que regresó al club, con una lesión muscular en el medio. El sábado fue su primer partido de titular. Y fue reemplazado a los 70’ por Lucas Besozzi.

image (45).jpg Juanchón García se esfuerza ante Sebastián Medina. El 9 que regresó no lo tocó mucho y le llegó poco al delantero de Newell's. Virginia Bendetto

Unos minutos antes de su salida, logró finalmente desnivelar en el área de Tigre. Se la llevó con determinación sobre la izquierda y sacó el centro de zurda y por elevación. Le sirvió el gol al Colo Ramírez. Pero el cabezazo del uruguayo fue tapado por Alan Sosa.

A Juanchón García, sin goles desde su vuelta a Newell’s, no le quedó ninguna de frente al arco para convertir. A Ramírez, en cambio, sí. Aparte de la jugada recién mencionada, el uruguayo tuvo el gol en una de las acciones más discutidas de la tarde-noche.

El Colo Ramírez, en la jugada que se reclamó penal

Fue en ese avance en el que un pícaro Banega realizó con prisa un saque lateral. Ramírez pasó al exNewell’s Nehuén Paz y enfiló hacia el arco. Brian Leizza se le arrimó desde atrás y el nueve cayó. Todo Newell’s reclamó penal.

El juez Luis Lobo Medina no lo sancionó y desde el VAR no se advirtió nada. Fue una situación propicia para que el uruguayo retornara al gol y no pudo, quizás por falta de mayor vigor para aguantar al defensor que venía atrás.

“Lamentablemente, Ramírez hace una jugada hermosa, en la que no le dan penal”, dijo Lunari, convencido de la falta. “Ese gol que hubiera hecho el Colo, le hubiese dado la confianza que está buscando”, sostuvo.

La confianza en los centrodelanteros

Lunari entiende que el aporte de los nueve es imprescindible para que el equipo obtenga más triunfos en las 12 fechas que le quedan por jugar en la Liga Profesional. “Necesitamos que hagan goles”, declaró. “Cuando empiecen a hacer goles, tenemos la confianza de que no van a parar”, aseguró.

“Pero para que ellos hagan goles tenemos que surtirlos con juego, con buenos centros, con buenos pases al vacío, con filtraciones”, explicó el DT, quien tendrá que lograr un mayor volumen de juego del equipo, algo que le está faltando.

Embed - LA LEPRA VOLVIÓ AL TRIUNFO ANTE EL MATADOR EN EL COLOSO | Newell's 1-0 Tigre | RESUMEN

De lo que no dejó dudas es que seguirá optando por ambos. “Vamos a seguir trabajando con ellos porque tienen mucho más para dar. No es que estamos disconformes con la calidad de los nueve que tenemos. Simplemente estamos esperando que se les abra el arco y así festejaremos más”, dijo.

El gol es la deuda de Juanchón García y el Colo Ramírez. Desde el banco tienen banca. Pero, aunque el DT no sea categórico, también existe un tiempo para saldar lo adeudado.

Ahora se prepara para visitar a Riestra

Desde este lunes, Ricardo Lunari comenzará a preparar el equipo para jugar contra Deportivo Riestra, fortalecido, ante todo en el aspecto anímico, por el triunfo frente a Tigre por 1 a 0.

A partir de la victoria, al margen del rendimiento, que tuvo sus deficiencias, es probable que siga la formación titular.

Una duda que surge es si Lunari mantendrá al juvenil Valentino Acuña, que debutó de titular. El volante ofensivo, de 18 años, jugó por el medio, cerca de Rodrigo Fernández, y no anduvo preciso en el pase de salida. Tampoco en las entregas. Nada para cuestionarlo considerando su inexperiencia.

Lunari dijo que Acuña había entrenado bien en la semana y por esa razón optó por incluirlo de titular, en lugar de Tomás Pérez, un volante de marca, de un año más que su compañero, y a quien también tenía en cuenta.

Pérez entró por Acuña en el segundo tiempo ante Tigre y respondió, cumpliendo otra función.