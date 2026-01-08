La Capital | Ovación | Central

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Tras varias semanas de negociaciones, el Canalla alcanzó un acuerdo con Colo Colo para la compra de Vicente Pizarro, mediocampista de la selección chilena

8 de enero 2026 · 10:36hs
Vicente Pizarro

Vicente Pizarro, de 23 años, firmó su contrato con Central para reforzar el plantel de Jorge Almirón.

Rosario Central anunció su primer refuerzo para esta temporada, a semanas del comienzo del torneo Apertura 2026. Por pedido de su flamante entrenador Jorge Almirón, la dirigencia del club de Arroyito acordó con Colo Colo la compra del mediocampista Vicente Pizarro, una de las figuras del conjunto chileno.

El nuevo DT canalla dirigió al volante durante su reciente paso por el Cacique y lo tuvo como uno de sus pilares en la mitad de la cancha. Desde el país trasandino aseguran que Central invertirá poco más de dos millones de dólares por el 70% del pase y el jugador firmó un contrato por cuatro años con la institución.

“El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda su trayectoria hasta el momento. Allí jugó más de 100 partidos, consiguió dos títulos, entre los que se destacan dos ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores”, señaló el comunicado oficial del club en su página web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2009249236777312457?s=20&partner=&hide_thread=false

La llegada de Vicente Pizarro a Arroyito

Tras un año con dificultades, Colo Colo quedó fuera de las competencias internacionales, por lo que no contará con los habituales ingresos económicos extraordinarios que le otorga la Conmebol, característicos de este tipo de torneos.

>> Leer más: Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Por ello, apostaron a recibir este ingreso de parte de Central y apostaron a una futura venta del joven mediocampista, ya que se quedarán con el 30% de los derechos económicos del futbolista. Por su parte, Central necesita una nueva cara para la mitad de la cancha, luego de la salida de Ignacio Malcorra a Independiente.

Cabe destacar que el Vicho, como es apodado el flamante refuerzo auriazul, también es jugador de la selección chilena, habiendo disputado nueve partidos de las recientes Eliminatorias sudamericanas. Además, es hijo del reconocido exfutbolista chileno Jaime Pizarro, actualmente Ministro de Deporte en su país e ídolo de Colo Colo.

La despedida de Colo Colo

Luego del anuncio oficial de Central y la salida de un jugador formado en sus categorías juveniles, el Cacique compartió un posteo especial para despedir a Pizarro, quien fue una de las figuras de las últimas temporadas.

“Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener. Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos”, expresaron las redes oficiales del conjunto chileno.

El camino de Pizarro en Colo Colo fue exitoso y marcó el inicio de su carrera profesional, que hoy tendrá una nueva etapa con la camiseta de Central. “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa Vicho querido”, concluyó la dedicatoria del Cacique.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColoColo/status/2009254152954593755?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Vicente Pizarro y Gastón Ávila firmarán sus contratos con Central en las próximas horas.

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma

Damián Díaz se ríe tras el blooper que lo tuvo como protagonista en su presentación en su nuevo club.

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

central: la reserva, la 4ª de afa y la primera local entrenan en arroyo seco

Central: la reserva, la 4ª de AFA y la primera local entrenan en Arroyo Seco

El factor clave para entender las razones por las cuales Colo Colo se desprende de un jugador tan importante es que el Cacique no jugará torneos internacionales en 2026. Con Central jugará la Libertadores.

Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Lo último

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini que reemplazarán hacia octubre a tres históricos ministros. En febrero lo tratará la Asamblea

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Ovación
Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Por Luis Castro
Ovación

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Policiales
Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Ciudad
Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela
La Región

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15
Policiales

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Información General

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión