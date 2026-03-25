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Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Una decisión judicial amplió la cobertura total y flexibilizó los requisitos para jubilados y pensionados en todo el país. Cómo solicitarlos

25 de marzo 2026 · 13:36hs
El trámite para solicitar los medicamentos gratuitos se puede realizar de manera online o presencial

El trámite para solicitar los medicamentos gratuitos se puede realizar de manera online o presencial

Pami restableció la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país, tras una resolución judicial que eliminó restricciones económicas y patrimoniales impuestas en el último período.

La medida surgió a partir de una acción de amparo presentada en Tucumán por el diputado Carlos Cisneros junto a la asociación civil REDECU. La Justicia ordenó garantizar el acceso gratuito a los fármacos y dejó sin efecto las condiciones que limitaban el beneficio.

Durante el conflicto, el organismo aplicó un esquema con verificación socioeconómica que excluyó a numerosos afiliados. Incluso, la Justicia avanzó con pedidos de indagatoria a autoridades de la entidad por desobediencia ante el incumplimiento inicial de la orden.

Finalmente, el acuerdo de reparación integral permitió destrabar la situación. El titular del organismo, Esteban Leguízamo, confirmó que la implementación de la cobertura total será inmediata en todas las delegaciones del país y que incluirá una ampliación del vademécum.

Quiénes acceden a los medicamentos gratis

La nueva resolución amplió el acceso al beneficio y flexibilizó requisitos clave. Uno de los cambios más relevantes es que, para calcular el límite de ingresos, ya no se suman jubilación y pensión dentro del tope de 1,5 haberes mínimos.

Además, se simplificó el trámite, lo que permite que más afiliados puedan acceder sin presentar documentación adicional.

A pesar de la ampliación, el esquema mantiene criterios para focalizar el beneficio en sectores vulnerables, por lo que algunas personas quedarán excluidos:

Por ingresos:

  • Quienes superan 1,5 haberes mínimos
  • Hasta 3 haberes mínimos si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad
  • Tener participación en empresas que refleje capacidad económica

Por patrimonio:

  • Poseer más de un inmueble
  • Tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad
  • Contar con bienes de lujo como embarcaciones o aeronaves

Por cobertura de salud:

  • Tener prepaga o doble cobertura médica

>> Leer más: Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Qué medicamentos cubre Pami al 100%

El acuerdo ratificó y amplió el listado de medicamentos esenciales con cobertura total. Entre los principales tratamientos incluidos se encuentran:

  • Diabetes
  • Cáncer y enfermedades oncohematológicas
  • VIH y hepatitis B y C
  • Hemofilia
  • Trasplantes
  • Artritis reumatoidea
  • Enfermedades fibroquísticas
  • Insuficiencia renal crónica
  • Osteoartritis
  • Medicación oftalmológica intravítrea

Además, el sistema mantiene coberturas del 50% al 80% para enfermedades crónicas y del 40% para medicamentos de uso eventual.

Cómo pedir los medicamentos gratis en Pami

El trámite es gratuito y se puede realizar de forma online o presencial. Con la nueva normativa, el proceso se simplificó y ya no exige documentación adicional en la mayoría de los casos.

Para hacerlo online:

  • Ingresar a pami.org.ar
  • Ir a "Trámites Web"
  • Seleccionar "Medicamentos sin cargo por subsidio social"
  • Completar datos de afiliación, DNI y contacto
  • Adjuntar la recta médica y esperar la evaluación del organismo

Una vez aprobado, los medicamentos podrán ser retirados en la farmacia asignada sin ningún costo extra para el afiliado.

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