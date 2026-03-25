Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Pami restableció la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país, tras una resolución judicial que eliminó restricciones económicas y patrimoniales impuestas en el último período.
Una decisión judicial amplió la cobertura total y flexibilizó los requisitos para jubilados y pensionados en todo el país. Cómo solicitarlos
Pami restableció la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país, tras una resolución judicial que eliminó restricciones económicas y patrimoniales impuestas en el último período.
La medida surgió a partir de una acción de amparo presentada en Tucumán por el diputado Carlos Cisneros junto a la asociación civil REDECU. La Justicia ordenó garantizar el acceso gratuito a los fármacos y dejó sin efecto las condiciones que limitaban el beneficio.
Durante el conflicto, el organismo aplicó un esquema con verificación socioeconómica que excluyó a numerosos afiliados. Incluso, la Justicia avanzó con pedidos de indagatoria a autoridades de la entidad por desobediencia ante el incumplimiento inicial de la orden.
Finalmente, el acuerdo de reparación integral permitió destrabar la situación. El titular del organismo, Esteban Leguízamo, confirmó que la implementación de la cobertura total será inmediata en todas las delegaciones del país y que incluirá una ampliación del vademécum.
La nueva resolución amplió el acceso al beneficio y flexibilizó requisitos clave. Uno de los cambios más relevantes es que, para calcular el límite de ingresos, ya no se suman jubilación y pensión dentro del tope de 1,5 haberes mínimos.
Además, se simplificó el trámite, lo que permite que más afiliados puedan acceder sin presentar documentación adicional.
A pesar de la ampliación, el esquema mantiene criterios para focalizar el beneficio en sectores vulnerables, por lo que algunas personas quedarán excluidos:
Por ingresos:
Por patrimonio:
Por cobertura de salud:
>> Leer más: Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026
El acuerdo ratificó y amplió el listado de medicamentos esenciales con cobertura total. Entre los principales tratamientos incluidos se encuentran:
Además, el sistema mantiene coberturas del 50% al 80% para enfermedades crónicas y del 40% para medicamentos de uso eventual.
El trámite es gratuito y se puede realizar de forma online o presencial. Con la nueva normativa, el proceso se simplificó y ya no exige documentación adicional en la mayoría de los casos.
Para hacerlo online:
Una vez aprobado, los medicamentos podrán ser retirados en la farmacia asignada sin ningún costo extra para el afiliado.
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