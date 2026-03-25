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Central retoma las prácticas, con Atlético Tucumán en el horizonte y un ojo en la Libertadores

El partido ante el Decano fue programado para el sábado 4, cinco días antes del debut del equipo canalla en el certamen continental

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de marzo 2026 · 13:52hs
Central viene de caer en Mendoza ante Independiente Rivadavia

Gustavo de los Ríos / La Capital

Central viene de caer en Mendoza ante Independiente Rivadavia, pero ya piensa en Atlético Tucumán.

El plantel de Central se pone nuevamente en movimiento después de algunos días de descanso tras el partido ante Independiente Rivadavia, ya con vistas al encuentro frente a Atlético Tucumán, por la 13ª fecha del torneo Apertura. La vuelta a los entrenamientos está prevista para este jueves, en el predio de Arroyo Seco.

El choque contra el Decano fue programado por la Liga Profesional para el sábado 4 de mayo, aunque todavía resta definir el horario. Lo que sí se aseguró Central con esto es que tendrá varios días de recuperación frente al debut en la Copa Libertadores de América.

Es que el inicio del Canalla en el torneo continental está previsto para el jueves 9 de mayo, en el Gigante de Arroyito, frente a Independiente del Valle de Ecuador, que fue el mejor preclasificado del Grupo H.

>>Leer más: Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Almirón comienza a analizar

Ya con la doble competencia a la vuelta de la esquina comenzarán las especulaciones sobre qué determinación tomará el entrenador Jorge Almirón respecto al equipo que pondrá en cancha, aunque se estima que en esta ocasión apostará por lo mejor que tiene para enfrentar al conjunto tucumano. El plantel tendrá cinco días entre un partido y otro.

Cen
Ángel Di María fue al banco en el último partido de Central, pero no ingresó.

Ángel Di María fue al banco en el último partido de Central, pero no ingresó.

Además, lo primero que tiene que hacer Central antes de lanzarse a jugar en Copa Libertadores es asegurarse un lugar entre los primeros ocho de la zona B del torneo Apertura, por lo que los tres puntos ante Atlético serán fundamentales. De lograrlos, el Canalla habrá dado un paso importante de cara a la clasificación para los playoffs.

>>Leer más: Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Di María, en el centro de atención

Y mucho se hablará seguramente en esta semana, pero sobre todo en la que viene, sobre la presencia de Ángel Di María, quien lleva tres partidos sin hacerlo como titular. El último fue en el clásico. Con Argentinos Juniors no viajó, ante Banfield fue al banco e ingresó a los 15 minutos del complemento, mientras que el pasado domingo, en Mendoza, también se sentó en el banco, pero no sumó minutos. Todo por esa molestia en el aductor izquierdo que lo tiene a maltraer desde la previa del partido ante Newell’s.

Será poco más de una semana que tendrá el grupo para trabajar y en esos días Almirón irá evaluando a sus dirigidos para ver qué decisión toma. Pero todavía falta para eso. Por el momento, plantel y cuerpo técnico volverán a verse las caras, tras tres días de descanso, después del traspié contra Independiente Rivadavia.

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