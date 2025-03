Lionel Scaloni: "Tenemos equipo para salir a la cancha tranquilos"

Con mucha serenidad, Lionel Scaloni se mostró feliz por la victoria ante Uruguay , señaló que Argentina es un equipo más allá de los nombres y que por eso la renovación se va postergando, "porque nadie me da motivos", aunque dijo que "en algún momento pasará".

El técnico argentino expresó además que "la selección es un equipo y cuando falta uno, entra otro. Más allá de que hay jugadores importantes que no estuvieron, me parece que tenemos para salir a la cancha tranquilos. Después el desarrollo puede ser otro, pero el equipo está, más allá de los nombres. Al que entre hay que sacar a otro y nadie me da motivos".