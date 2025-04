Lionel Richie fue a ver a Messi: la historia detrás del nombre compartido, con sorpresa incluida

Quien llamó la atención por su particular vínculo con el astro rosarino fue Lionel Richie, ya que el cantante fue inspiración para los padres del futbolista a la hora de decidir su nombre allá por el año 1987 , cuando era uno de los máximos exponentes de la música mundial.

Durante la década de los ‘80, Richie era reconocido mundialmente por sus éxitos y su compromiso social , tal como su trabajo para la realización del hit “We Are The World” que reunió a los más grandes artistas del momento. Su fama trascendió continentes y ganó admiradores alrededor del mundo.

Según reveló Celia Cuccittini, madre del futbolista de Inter Miami, en una entrevista con Telefe en 2010, el artista fue inspiración para el nombre de su hijo. “A mí siempre me gustó Leonel, pero Jorge -Messi- fue al registro y le puso Lionel por el cantante Lionel Richie, cuando vino de anotarlo, casi lo mato”, afirmó.

La propia Celia aclaró que ella y su pareja eran fanáticos del intérprete de “All Night Long” y, al momento de inscribir a su hijo en el registro civil tras su nacimiento el 24 de junio de 1987, hubo un desentendimiento con su esposo.

Lionel Richie y Stephen Curry.png Lionel Richie y Stephen Curry estuvieron presentes en el partido de Inter Miami para ver a Lionel Messi. Foto: AP/Mark J. Terrill

La reacción de Richie sobre su relación con el 10

Las declaraciones de Cuccittini se viralizaron y llegaron a Richie, quien se refirió al vínculo con Messi y se mostró sorprendido. En la previa a su primer concierto en la Argentina, en marzo de 2016, el cantante confesó que cuestionó la veracidad del hecho hasta que leyó en los medios los dichos de Celia.

“Estábamos en Europa y salió un artículo que decía que la madre de Messi lo llamó Lionel por mí. Me quedé mudo y grité: ¡Es verdad!”, aseguró el artista, y agregó: “¡Cuando me lo contaron pensé que me estaban bromeando! Es algo maravilloso, de verdad. Y creeme que desearía jugar al fútbol como él”.

El regreso de Lionel a las canchas

Luego de sufrir una lesión muscular en el aductor izquierdo que lo marginó de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, Messi sumó minutos frente a Philadelphia Union hace unos días, donde anotó un gol para la victoria 2-1.

En tanto, este miércoles regresó a la titularidad en un duelo clave por la Concachampions, pero fue derrota 1-0 ante LAFC. Inter Miami deberá remontar el resultado en la vuelta para seguir con el sueño de ganar por primera vez el certamen continental.