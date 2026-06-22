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Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

La Pulga anotó los 2 goles en el triunfo de la selección argentina sobre Austria y llegó a los 18 en Copas del Mundo. Le sacó dos tantos de diferencia a Klose

22 de junio 2026 · 15:09hs
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Lionel Messi celebra su gol que puso en ventaja a la selección argentina.

AP

Lionel Messi celebra su gol que puso en ventaja a la selección argentina.

Lionel Messi puso sus manos en el rostro. No lo podía creer. Erró el penal que hubiese puesto en ventaja a la selección argentina sobre Austria en los primeros minutos del partido por la 2ª fecha. Pero antes del entretiempo llegaría la revancha. Para agigantar más su histórica figura, siendo artífice de los dos goles en la victoria argentina por 2 a 0.

La Pulga pateó de zurda y de primera un centro desde la izquierda de Facundo Medina para abrir el marcador a favor del campeón del mundo. La desazón de un rato antes del crack rosarino se trastocó por felicidad.

Una conquista histórica para Messi porque lo convirtió en soledad en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Cuando el partido se encaminaba hacia el final, Messi aprovechó una contra y, tras una serie de rebotes, señaló el 2 a 0.

La trascendencia del mejor del mundo no tiene límites. Con 38 años, continúa siendo fundamental. Los cinco goles de Argentina en este Mundial fueron todos obra suya. La ilusión albiceleste es que no se detenga.

Messi rompió la paridad con Klose

Previo al partido contra Austria, el Diez argentino lideraba la tabla de goleadores mundialista junto al alemán Miroslav Klose, ambos con 16 tantos.

La perfecta definición para el 1 a 0 de Argentina sobre Austria lo colocó sin compañía al frente de la tabla en su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Sitio al que pudo llegar varios minutos antes del partido, cuando ejecutó un penal que mandó afuera.

Lionel Messi se lamenta por el penal desperdiciado contra Austria.

Lionel Messi se lamenta por el penal desperdiciado contra Austria.

Messi llegaba de señalar 3 goles en la victoria del seleccionado argentino sobre Argelia en el debut. Fue su primera tripleta en un partido mundialista.

La serie goleadora en Mundiales empezó con un tanto en la goleada sobre Serbia y Montenegro por 6 a 0 en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006. No volvió a convertir en esa Copa del Mundo.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 jugó 5 partidos y no logró goles.

>> Leer más: Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Volvió al gol en el Mundial de Brasil 2014 que tuvo a la selección argentina como subcampeona. La Pulga señaló 4, todos en la fase de grupos: a Bosnia y Herzegovina (2-1), Irán (1-0) y Nigeria (3-2), este último partido con un doblete.

En el Mundial de Rusia 2018, la Pulga registró un gol. Fue en la victoria sobre Nigeria (2-1) por la fase de grupos.

Gritó más goles en el Mundial de Qatar

La mayor cantidad de goles en un Mundial los convirtió en el último: Qatar 2022. Hizo 7 goles.

El rosarino anotó un gol contra Arabia Saudita (1-2) y México (2-0), en fase de grupos, Australia (2-1), en octavos de final, Países Bajos (2-2), en cuartos, y Croacia (3-0), en semifinales.

>> Leer más: El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

En la final de 2022 marcó dos goles contra Francia (3-3).

El único futbolista que sigue en actividad y que lo puede alcanzar es el delantero francés Kylian Mbappé, con 14 goles.

Por el promedio entre goles y partidos jugados, el francés Just Fontaine se mantiene como el más efectivo con sus 13 tantos en 6 encuentros del Mundial de Suecia 1958.

El coeficiente de efectividad del delantero de Francia es de 2,17 goles por partido.

La tabla de máximos goleadores

  • Lionel Messi (Argentina): 18 goles (28 partidos)
  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles (24 partidos)
  • Ronaldo (Brasil): 15 goles (19 partidos)
  • Gerd Müller (Alemania): 14 goles (13 partidos)
  • Kylian Mbappé (Francia): 14 goles (15 partidos)
  • Just Fontaine (Francia): 13 goles (6 partidos)
  • Pelé (Brasil): 12 goles (14 partidos)
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