El fin de semana del 99 que Messi jugó el torneo Pibes en Trebolense, de El Trébol

A los 11 años, Lionel Messi , el mejor jugador de la historia, participó del torneo de fútbol infantil Pibes, entre el viernes 11 y el lunes 14 de abril de 1999, en el Club Trebolense, de El Trébol

Si la historia no hubiera sido verdad, podría haber sido escrita como un cuento por el genial gordo Osvaldo Soriano. Pero existió. Aunque los registros sean muy vagos. Los periódicos regionales de la época apenas si hicieron mención del torneo, pero nada más. La única imagen que perdura es de un viejo y borroso video, de esos que se guardaban en los casetes de VHS y que se veían en las videocaseteras hogareñas. Son apenas un par de segundos. Un chiquilín con la camiseta de Newell’s entremezclado con sus compañeros de equipo sale corriendo al banco de suplentes con un banderín en la mano después del sorteo con los capitanes.

Los relatos orales son confusos porque la memoria juega sucio con el paso del tiempo. No hay fotografías de jugadas. En una época donde las redes sociales eran propias de un relato distópico de ciencia ficción, no existían los celulares para registrar el momento. No hay selfies con ese chiquilín y las cámaras Polaroid no agotaron sus rollos con sus jugadas. Si el público que asistió al torneo hubiera sabido que ese pequeñito que hacía maravillas con la pelota se transformaría pocos años después en el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, otra hubiera sido la historia. Porque Lionel Andrés Messi Cuccittini , el Dios que bajó a la tierra y nos enseñó cómo se dibuja el cielo sobre el césped, estuvo en El Trébol en abril de 1999 jugando el Torneo de fútbol infantil Pibes, que organizaba Trebolense.

“Yo no sé cuántos deben recordar que alguna vez Messi jugó en El Trébol, muy poca gente”, dice de otro lado de la línea telefónica Pedro Navarrete, quien fue el gestor del torneo Pibes.

Navarrete había llegado a Trebolense en 1997 para dirigir el futbol infantil a la vez que paralelamente trabajaba en las inferiores de Newell’s. Inspirado en el torneo Leoncitos, de Rafaela, que por aquellos años daba sus primeros pasos, convenció a un grupo de padres y dirigentes que algo similar se podía hacer en El Trébol. “Fue un trabajo enorme porque había como 200 personas involucradas, entre dirigentes, padres, madres. En fin, hubo que trabajar mucho”, rememora.

Aquel primer torneo contó con la presencia de muchos equipos de la región, de las ligas San Martín y Cañadense, y otros llegados de más lejos como Córdoba, Rafaela o Pergamino. Teniendo en cuenta el vínculo que el entrenador tenía con Newell’s no fue difícil imaginar que sería uno de los equipos participantes. “En ese momento estaba de coordinador Roberto Puppo. Entonces le hablo y le digo que necesitaba que venga con algunas categorías. Y me dijo que sí, que contara con ellos”, recuerda. Y justamente una de las categorías fue la ‘87 donde Messi ya deslumbraba.

"Ta ta ta ta hasta que termina en gol y ni lo festejó"

Quienes atesoran en la memoria los pasos de Messi por el torneo Pibes coinciden en lo mismo: aquel muchachito ya gambeteaba con una destreza deslumbrante, aunque nadie imaginaba entonces que estaban presenciando los primeros trazos de una leyenda. Sucede que es muy común que muchos chicos se destaquen a esa edad, pero luego van perdiendo impulso con el paso de los años. Obviamente no fue el caso de Leo. “Era un nene espontáneo, pícaro, rápido, una velocidad. Yo tengo una jugada de él en Trebolense que arranca en su cancha y empezó a gambetear ta ta ta ta ta ta hasta que termina en gol y ni siquiera lo festejó. Eso mismo lo hacía en Newell’s en el Complejo Malvinas en cancha de siete. En el torneo le tocó jugar en cancha de 11 y no cambió nada. Por eso le prestábamos atención los que sabíamos que estaba ahí”, rememora Navarrete.

Quien coincide con esto es Marcelo Linera, un entrenador de Las Parejas de enorme trayectoria en la región, En aquel torneo dirigía a la categoría 87 de Argentino de su ciudad. Un dato: en ese equipo jugaba el marcador central Diego Braghieri, quien después se destacaría en Rosario Central y Lanús, entre otros.

“Pasamos la primera fase y nos tocó jugar contra Newell’s. Perdimos, pero no me acuerdo el resultado. Me acuerdo que lo habíamos visto el partido anterior y era un chiquito que marcaba diferencias cada vez que agarraba la pelota. Se sacaba un par de rivales de encima como si nada y llegaba hasta abajo del arco. En ese momento no sabíamos quién iba a ser, así que no le prestábamos tanta atención. Por ahí nos fijábamos más en que íbamos a jugar contra un equipo grande como Newell’s”, recuerda.

Por su parte, Pablo Castagno, jugador de aquella categoría 87 de Argentino que jugó contra el Newell’s de Messi, también enfrentó a Messi ese día. Con una memoria prodigiosa, recuerda que el partido se jugó un domingo y que fue la semifinal del torneo. “Siempre quedé muy identificado con ese torneo porque teníamos un equipazo, pero nunca un equipo nos superó tanto como Newell’s. En el primer tiempo nos hicieron tres goles y después perdimos 4 a 1”, cuenta. Y sobre el mejor jugador del mundo agrega: “Yo tengo la imagen que había un chiquito zurdo al que le quedaba grande la remera. Tenía una velocidad distinta a la nuestra, una técnica distinta a la nuestra. Era un Maradona en miniatura”.

Castagno revela que se dio cuenta de quién era ese niño al tiempo, cuando de Messi ya hablaba todo el mundo en Barcelona y “uno de mis compañeros dijo que era el chico que había jugado contra nosotros”.

“Messi durmió en nuestra casa”

Pocas personas podrán contar que alguna vez Messi durmió en su casa. Tal es el caso de la familia Maurino. Porque fiel a la tradición de los torneos juveniles de la época, los futbolistas llegados de otros lados no recalaban en hoteles, sino en casas de familia. Messi y algunos de sus compañeros se alojaron en la casa de Roberto Maurino, quien fue dirigente de Trebolense durante más de 20 años. Su hijo Fernando tenía entonces 15 años, jugaba en las inferiores del club, y así lo evoca: “Messi se alojó en nuestra casa. Paraban muchos chicos porque era costumbre que a los que venían de clubes de todo el país los alojábamos los que jugábamos al futbol”.

Con el paso del tiempo, Fernando lamenta que no haya quedado ninguna foto que guarde ese momento y si bien no tiene ninguna anécdota puntual recuerda que “no era que venía sólo Messi sino varios compañeros suyos y había que alojarlos a todos. Se tiraban colchones en el piso y en casa usábamos el living”.

Eso sí, a tono con el resto de los testimonios Fernando Maurino reafirma que “Messi se destacaba bastante y era el plato fuerte ir a verlo, pero no sólo a él sino ir a ver a Newell’s era atractivo para la gente del interior porque mostraban otra categoría”.

Y así como no quedaron pruebas de las noches en que el mejor jugador de la historia durmió sobre el mosaico de una casa en El Trébol, ni de las tardes en que ese nene bajito jugaba a otra cosa en el torneo organizado por Trebolense, aquellos que guardan algún recuerdo pueden contar que fueron testigos de ver el comienzo de algo gigante.