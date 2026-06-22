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Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

La casaca que utilizan los jugadores de la Scaloneta en el Mundial 2026 incluye un detalle histórico que homenajea los orígenes del fútbol argentino

22 de junio 2026 · 14:00hs
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El número 1893 figura en la zona de la nuca

El número "1893" figura en la zona de la nuca, por encima del apellido del jugador de la camiseta

Las tres estrellas que lucen sobre el escudo de la selección argentina suelen llevarse toda la atención. Sin embargo, la camiseta que utiliza el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 esconde otro símbolo cargado de historia: el número "1893", ubicado en la nuca, justo por encima del apellido de cada futbolista.

Aunque para muchos pasa desapercibido, ese detalle tiene un profundo significado institucional y busca conectar el presente exitoso de la albiceleste con los orígenes del fútbol argentino.

Esta cifra hace referencia al año en que se fundó la Argentine Association Football League, la entidad creada el 21 de febrero de ese año por el educador y dirigente escocés Alejandro Watson Hutton, considerado "el padre del fútbol argentino".

Aquella organización sentó las bases de la estructura formal del deporte en el país y dio origen a lo que posteriormente se transformó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Gracias a ese proceso, se convirtió en la federación de fútbol más antigua de Sudamérica y una de las más antiguas en el mundo, con más de 130 años de historia.

>> Leer más: El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El homenaje que une a la Scaloneta con los orígenes del fútbol argentino

La ubicación del sello tampoco responde al azar. Adidas y la AFA eligieron colocar el número en la nuca para reforzar el vínculo entre la generación actual y las raíces históricas del seleccionado nacional.

De esta manera, la camiseta establece un puente simbólico entre los campeones del mundo de Qatar 2022 y las primeras etapas del fútbol argentino, cuando comenzaron a organizarse los torneos oficiales y las instituciones que dieron forma a la actividad.

La indumentaria que utiliza Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá incorpora distintos guiños a la historia del seleccionado. También están las tres estrellas que representan los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, una combinación de ambos elementos que equilibran tradición con actualidad.

Más allá de su valor estético, el sello cumple una función simbólica. Para los futbolistas, representa la continuidad de una historia construida durante más de trece décadas. Para los hinchas, funciona como una referencia a la pasión popular y el desarrollo institucional que acompañó al fútbol argentino desde sus inicios.

Así, la camiseta de la selección nacional no solo identifica a los campeones del mundo. También cuenta la historia de una institución que comenzó a escribirse en 1893 y que sigue sumando capítulos con cada nueva generación.

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