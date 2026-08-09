El sentido homenaje de los jugadores de Newell's a la familia Messi antes del partido con Defensa Antes del encuentro en Florencio Varela, los jugadores de Newell's exhibieron una bandera de apoyo a la familia Messi 9 de agosto 2026 · 18:23hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Mucha fuerza familia Messi. El pueblo leproso los acompaña", fue la inscripción que tuvo la bandera especial con la que posó Newell's, por la muerte de Jorge Messi, en la previa del duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

De esta manera el primer equipo rojinegro y todo el pueblo leproso le dieron otro fuerte abrazo a la familia del mejor jugador de todos los tiempos, debido al lamentable fallecimiento de su padre el último sábado.

La entidad leprosa ya se había solidarizado tras la muerte de Jorge Messi. En las redes sociales oficiales expresó: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto, la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

El club compartió un comunicado en el que expresó "profundo dolor y pesar" por la situación. Por esa vía lo definió como un "reconocido hincha leproso", además de su rol como empresario y también representante del jugador de Inter Miami.