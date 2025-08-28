Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Inter Miami venció a Orlando City y se clasificó a la final de la Leagues Cup, donde enfrentará al Seattle Sounders

Lionel Messi estará en otra final, en la que tendrá como rival a un delantero argentino que este año marcó un gran gol.

Con una actuación determinante de Lionel Messi , Inter Miami derrotó por 3 a 1 a Orlando City y se clasificó para jugar la final de la Leagues Cup, un certamen del que participan todos los equipos de la liga estadounidense y mexicana. Definirá el título con Seattle Sounders.

Messi marcó dos de los tres goles de Inter Miami, que perdía 1 a 0 y lo dio vuelta con los tantos conseguidos por Messi y Telasco Segovia.

Messi marcó de penal que le habían cometido a Tadeo Allende y luego en una jugada colectiva iniciada por el español Jordi Alba. El tanto de Segovia selló la victoria del equipo de Miami.

Inter Miami alcanzó su segunda final en las últimas tres ediciones de la Leagues Cup, título que conquistó en 2023. El partido definitorio será este domingo 31 de agosto, a las 20.55.

Seattle Sounders, el rival

El rival del equipo de Messi será el Seattle Sounders, que -como Inter Miami- jugó el Mundial de Clubes conquistado por Chelsea. En el equipo del oeste de Estados Unidos juega Pedro de la Vega, un argentino que se formó en Lanús y que en algón momento integró las selecciones argentinas sub-23 y sub-20.

De la Vega es una de las figuras de Seattle Sounders y el tercer máximo goleador del equipo durante la temporada, con 8 anotaciones en 31 partidos disputados entre la Major League Soccer, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025.

Golazo de Pedro de la Vega

De hecho, por esta misma edición de la Leagues Cup, De la Vega hizo uno de los goles más espectaculares, no solo de este certamen sino de cualquier otro. Las imágenes de ese gol se viralizaron por la tremenda calidad de su definición y muchos ya lo condidatearon para el Premio Puskas al mejor gol del año.

El tanto se produjo durante una gran goleada del Seattle Sounders ante Cruz Azul, al que barrió con un impactante 7 a 0. De la Vega, de 24 años, le pegó de volea luego de un cambio de frente larguísimo sin ni siquiera parar la pelota y la clavó al ángulo opuesto del arquero del equipo mexicano.