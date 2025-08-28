La Capital | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Inter Miami venció a Orlando City y se clasificó a la final de la Leagues Cup, donde enfrentará al Seattle Sounders

28 de agosto 2025 · 15:12hs
Lionel Messi estará en otra final

Lionel Messi estará en otra final, en la que tendrá como rival a un delantero argentino que este año marcó un gran gol. 

Con una actuación determinante de Lionel Messi, Inter Miami derrotó por 3 a 1 a Orlando City y se clasificó para jugar la final de la Leagues Cup, un certamen del que participan todos los equipos de la liga estadounidense y mexicana. Definirá el título con Seattle Sounders.

Messi marcó dos de los tres goles de Inter Miami, que perdía 1 a 0 y lo dio vuelta con los tantos conseguidos por Messi y Telasco Segovia.

Messi marcó de penal que le habían cometido a Tadeo Allende y luego en una jugada colectiva iniciada por el español Jordi Alba. El tanto de Segovia selló la victoria del equipo de Miami.

Inter Miami alcanzó su segunda final en las últimas tres ediciones de la Leagues Cup, título que conquistó en 2023. El partido definitorio será este domingo 31 de agosto, a las 20.55.

Leer más: Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

Seattle Sounders, el rival

El rival del equipo de Messi será el Seattle Sounders, que -como Inter Miami- jugó el Mundial de Clubes conquistado por Chelsea. En el equipo del oeste de Estados Unidos juega Pedro de la Vega, un argentino que se formó en Lanús y que en algón momento integró las selecciones argentinas sub-23 y sub-20.

De la Vega es una de las figuras de Seattle Sounders y el tercer máximo goleador del equipo durante la temporada, con 8 anotaciones en 31 partidos disputados entre la Major League Soccer, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025.

Golazo de Pedro de la Vega

De hecho, por esta misma edición de la Leagues Cup, De la Vega hizo uno de los goles más espectaculares, no solo de este certamen sino de cualquier otro. Las imágenes de ese gol se viralizaron por la tremenda calidad de su definición y muchos ya lo condidatearon para el Premio Puskas al mejor gol del año.

Leer más: Video: el increíble gol de un delantero argentino que da la vuelta al mundo y ya es candidato al Premio Puskas

El tanto se produjo durante una gran goleada del Seattle Sounders ante Cruz Azul, al que barrió con un impactante 7 a 0. De la Vega, de 24 años, le pegó de volea luego de un cambio de frente larguísimo sin ni siquiera parar la pelota y la clavó al ángulo opuesto del arquero del equipo mexicano.

Noticias relacionadas
El último banderazo se realizó el 13 de febrero de 2025.

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Facundo Sava tomó hace poco tiempo las riendas de Sarmiento, al que intenta zafar del descenso.

Sarmiento necesita ganar: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

Javier Milei volvió a referirse a Juan Román Riquelme, el presidente de Boca.

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Shane Christie tenía 39 años y su muerte causó conmoción en el mundo del rugby.

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Ver comentarios

Las más leídas

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Lo último

Sarmiento necesita ganar: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

Sarmiento necesita ganar: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Los eventos relacionados a la ciclogénesis tendrán preponderancia en esta temporada que se avecina. Una experta explica lo que vendrá

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Política

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Ovación
Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: ¿No lo habrán elegido los de River?

Javier Milei chicaneó a Juan Román Riquelme: "¿No lo habrán elegido los de River?"

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Lionel Messi irá por otro título y enfrente tendrá a un argentino que hizo uno de los mejores goles del año

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Murió un jugador de rugby: había pedido que investigaran los efectos de los golpes en su cerebro

Policiales
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

La Ciudad
XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos