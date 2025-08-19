La Capital | Ovación | banderazo

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el club anunciaron los horarios del tradicional evento leproso del próximo jueves

19 de agosto 2025 · 13:41hs
El último banderazo se realizó el 13 de febrero de 2025.

Leo Vincenti

El último banderazo se realizó el 13 de febrero de 2025.

Newell's realizó el anuncio oficial del banderazo que se llevará a cabo este jueves en el Coloso previo al clásico rosarino, tal como marca la tradición de la hinchada leprosa. Además, confirmaron la postergación del acto inaugural protocolar previsto para el mediodía junto a la prensa, el cual será reprogramado.

El gobierno provincial ya tiene todo listo para el banderazo en el parque Independencia. Las autoridades estatales confirmaron la convocatoria este martes y señalaron que no se superpondrá con la inauguración oficial de la nueva tribuna.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, anticipó el evento que tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa, que se llevará cabo en un contexto ligeramente diferente al habitual.

El plan de la policía y el club no contempla grandes cambios en cuanto al movimiento del público. Al igual que en otras oportunidades, la cancha tendrá abierta la platea este y la popular sur para recibir a la hinchada, mientras que los futbolistas y el cuerpo técnico recorrerán el campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1957849382797115782&partner=&hide_thread=false

Banderazo y estreno oficial de la tribuna Lionel Messi

Si bien las autoridades esperaban por el "evento privado" para el acto de inauguración de la tribuna Lionel Messi, desde el club optaron por postergarlo.

Por otra parte, fuentes oficiales anticiparon que habrá 80 policías trabajando durante el banderazo dentro del estadio rojinegro. El dato fundamental que resta confirmar dentro de la convocatoria es el horario de inicio del encuentro en la cancha.

>> Leer más: Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Velázquez aseguró que la platea Maxi Rodríguez estará habilitada en ambos niveles para recibir a la hinchada leprosa. Lo mismo ocurrirá en la tribuna sur, de modo que se abrirán las puertas 1 y 3 en el parque Independencia.

¿Cuándo se habilitó la tribuna Lionel Messi?

El nuevo sector de la popular cercana al palomar ya empezó a utilizarse en partidos oficiales, pero no se permitirá el acceso a la hora del banderazo. El objetivo del club es abrirla a la máxima capacidad ante Barracas Central, en el partido de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Para eso debe verificarse el final de la obra de la segunda escalera de ingreso y la instalación de los baños, entre otras tareas pendientes hasta principios de agosto.

La tribuna que lleva el nombre del capitán de la selección argentina se habilitó por primera vez el 20 de julio, cuando la Lepra se enfrentó a Banfield. Casi dos semanas más tarde, los hinchas pudieron subir nuevamente con aforo reducido para ver el duelo con Central Córdoba de Santiago del Estero. El primer partido terminó con derrota y el siguiente fue un empate.

Noticias relacionadas
Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

La historia de los clásicos entre Central y Newells mostró varios incidentes en los 80.

Historia del Clásico, capítulo 8: La década del 80 trajo títulos, muchos empates y varios incidentes

Ever Banega, de Newells, e Ignacio Malcorra, de Central.

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Lo último

Triple Knockout en La Voz Argentina: Lali tuvo que tomar una decisión histórica

Triple Knockout en "La Voz Argentina": Lali tuvo que tomar una decisión histórica

Cómo sería el Fiat 147 de 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería el Fiat 147 de 2025, según la inteligencia artificial

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de un supuesto romance con Gimena Accardi

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de un supuesto romance con Gimena Accardi

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el club anunciaron los horarios del tradicional evento leproso del próximo jueves

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino
La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región
La Ciudad

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
LA CIUDAD

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Ovación
Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Los clásicos de Ángel Di María: ¿cómo formó Central y qué puntajes recibió Fideo?

Los clásicos de Ángel Di María: ¿cómo formó Central y qué puntajes recibió Fideo?

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Policiales
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La Ciudad
La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región
La Ciudad

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio