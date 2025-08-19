Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el club anunciaron los horarios del tradicional evento leproso del próximo jueves

Newell's realizó el anuncio oficial del banderazo que se llevará a cabo este jueves en el Coloso previo al clásico rosarino , tal como marca la tradición de la hinchada leprosa . Además, confirmaron la postergación del acto inaugural protocolar previsto para el mediodía junto a la prensa, el cual será reprogramado.

El gobierno provincial ya tiene todo listo para el banderazo en el parque Independencia. Las autoridades estatales confirmaron la convocatoria este martes y señalaron que no se superpondrá con la inauguración oficial de la nueva tribuna.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez , anticipó el evento que tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa , que se llevará cabo en un contexto ligeramente diferente al habitual.

El plan de la policía y el club no contempla grandes cambios en cuanto al movimiento del público. Al igual que en otras oportunidades, la cancha tendrá abierta la platea este y la popular sur para recibir a la hinchada , mientras que los futbolistas y el cuerpo técnico recorrerán el campo de juego.

Este jueves se llevará a cabo el tradicional banderazo previo al clásico durante el entrenamiento del plantel en el Coloso.



Apertura de puertas: 18:00hs

Inicio: 19:00hs

Banderazo y estreno oficial de la tribuna Lionel Messi

Si bien las autoridades esperaban por el "evento privado" para el acto de inauguración de la tribuna Lionel Messi, desde el club optaron por postergarlo.

Por otra parte, fuentes oficiales anticiparon que habrá 80 policías trabajando durante el banderazo dentro del estadio rojinegro. El dato fundamental que resta confirmar dentro de la convocatoria es el horario de inicio del encuentro en la cancha.

Velázquez aseguró que la platea Maxi Rodríguez estará habilitada en ambos niveles para recibir a la hinchada leprosa. Lo mismo ocurrirá en la tribuna sur, de modo que se abrirán las puertas 1 y 3 en el parque Independencia.

¿Cuándo se habilitó la tribuna Lionel Messi?

El nuevo sector de la popular cercana al palomar ya empezó a utilizarse en partidos oficiales, pero no se permitirá el acceso a la hora del banderazo. El objetivo del club es abrirla a la máxima capacidad ante Barracas Central, en el partido de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Para eso debe verificarse el final de la obra de la segunda escalera de ingreso y la instalación de los baños, entre otras tareas pendientes hasta principios de agosto.

La tribuna que lleva el nombre del capitán de la selección argentina se habilitó por primera vez el 20 de julio, cuando la Lepra se enfrentó a Banfield. Casi dos semanas más tarde, los hinchas pudieron subir nuevamente con aforo reducido para ver el duelo con Central Córdoba de Santiago del Estero. El primer partido terminó con derrota y el siguiente fue un empate.