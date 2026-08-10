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Luz verde al Consejo de Control de hidrovía: los detalles y la silla que quiere Santa Fe

La Agencia de Puertos creó el órgano para seguir la concesión de la vía por donde sale el 80% de la agroexportación. La provincia busca sentarse en la cabecera

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de agosto 2026 · 17:25hs
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El Consejo de Control de Hidrovía ya camina

Foto: Archivo / La Capital.

El Consejo de Control de Hidrovía ya camina

El gobierno nacional formalizó el funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio de seguimiento técnico de la nueva concesión de la llamada hidrovía, a cargo de Vías Navegables Argentina S.A., donde Santa Fe estará presente y buscará la vicepresidencia.

La resolución 47/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) dejó firme al Consejo que se compondrá por el Estado nacional, las provincias y los usuarios privados. Fue un pedido expreso de los actores, sobre todo Santa Fe, para darle seguimiento a todo lo referido al nueva concesión que acaba de adjudicarse a Jan De Nul y Servimagnus para el mantenimiento y balizamiento de la vía navegable.

El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal estará conformado por un plenario, presidencia (Iñaky Arreseygor, presidente de Anpyn), vicepresidencia (una provincia), secretario ejecutivo (Carlos Ferrari, actual Director de Comunicación, Asuntos Institucionales e Internacionales de la Anpyn) y comisiones de trabajo.

Hidrovía y control

Además estará integrado por los miembros que oportunamente apruebe la Autoridad de Aplicación (Anpyn), los cuales estarán organizados en cuatro sectores.

Por un lado, el sector de la representación de las provincias. En otra resolución se establecerá que en principio sean Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Entre ellas elegirán a una para que ocupe la vicepresidencia.

Santa Fe quiere que sentarse en esa silla, incluso se manifestó esa intención a Arreseygor. "Las intenciones las hemos manifestado por la capacidad de trabajo que hemos tenido, por el involucramiento, te diría casi más destacado de todas las provincias desde lo público en todas las agendas y reuniones", dijo a La Capital el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

"Queremos tener un papel preponderante, no para la foto", agrega. De hecho se formalizó unacomo la hídrica de la UNL o con la misma UNR con cuestiones ambientales, eh los hídricos como han han trabajado, ¿no?

Y también el Instituto de Desarrollo Regional,

propuesta para que Rosario sea la sede permanente del Consejo. “Con 849 kilómetros de Hidrovía, 34 puertos y una zona franca, nuestra provincia concentra el 80% de la salida de granos argentinos. Que el Consejo funcione aquí es una señal concreta de federalismo y eficiencia”.

Por otro lado el sector de los usuarios del sistema (puertos, cerealeras, bolsas, etc). también las áreas técnicas y sociales. Aquí las comisiones de trabajo tendrán carácter técnico, auxiliar y preparatorio y estarán destinadas a elaborar informes técnicos, propuestas y recomendaciones preliminares para su eventual tratamiento por el Plenario.

"Dentro de las comisiones técnicas a nosotros nos interesa muchísimo el tema seguridad con una impronta muy importante, y también lo ambiental y una de las comisiones que tiene que ver con el desarrollo regional", sostuvo el ministro. Para esto se apalanca en la experiencia de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para las cuestiones hídricas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para lo ambiental y en el Instituto de Desarrollo Regional (IDR).

Iñaki Arreseygor , titular de Anpyn (centro) y Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe (derecha)

Iñaki Arreseygor , titular de Anpyn (centro) y Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe (derecha)

Por último la propia Autoridad de Aplicación y Control. En el estatuto se aclara que la Anpyn “podrá, en cualquier momento, revisar la integración de aquellos miembros que integren cada sector en base a razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

El Consejo operará mediante un Plenario que se reunirá de manera bimestral y comisiones de trabajo especializadas: Seguimiento del tráfico y régimen económico, Gestión ambiental, de Seguridad para la navegación y tecnología, Infraestructura, obras y servicios asociados, Mantenimiento y mejora del sistema, así como Desarrollo federal y logística regional. Las comisiones generarán informes técnicos y recomendaciones preliminares no vinculantes para su tratamiento plenario.

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