Economía, inversiones y acuerdos internacionales en el centro del debate de Experiencia Idea Rosario

El escenario económico, el clima de inversiones, la inserción internacional de la Argentina y el potencial de sectores estratégicos como el agro, la minería, la energía y la logística serán algunos de los ejes que concentrarán el debate en una nueva edición de Experiencia Idea Rosario, que se realizará el próximo miércoles 12 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario. Bajo el lema "La nueva Argentina. Producir, invertir y crecer. Camino al Coloquio", la jornada funcionará como una antesala del tradicional Coloquio de Idea y reunirá a empresarios, economistas y funcionarios para analizar el contexto económico y político del país, así como las oportunidades de desarrollo para la Región Centro. Uno de los momentos centrales será el análisis del escenario macroeconómico. El secretario de Política Económica, José Luis Daza, dialogará con el presidente de Idea, Santiago Mignone, sobre las perspectivas de la economía argentina, las políticas oficiales y las condiciones para consolidar un ciclo de crecimiento. La mirada sobre el contexto económico también incluirá una evaluación de los desafíos internacionales. El economista Fernando Marengo abordará el escenario global y su impacto sobre la economía argentina, mientras que Dante Sica analizará junto a Enrique Humanes el papel que pueden desempeñar los acuerdos comerciales internacionales para mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades de exportación. Otro de los ejes estará centrado en el desarrollo productivo desde el interior del país. El panel "Liderar desde la región" reunirá a empresarios con fuerte presencia en la economía real para debatir cómo impulsar el crecimiento desde las provincias, cuáles son las condiciones necesarias para atraer inversiones y qué desafíos enfrentan las empresas en el actual contexto. Participarán Verónica Andreani, María de los Ángeles Milicic y Pablo Paladini. La agenda también pondrá el foco en los sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico argentino. En el panel "Sectores estratégicos para una Argentina que crece", referentes de la minería, el agro y la energía debatirán sobre las inversiones necesarias para potenciar estas actividades, el aporte que pueden realizar al ingreso de divisas y las oportunidades que abre el nuevo escenario económico. Participarán Ignacio Celorrio, Fernando Cozzi y Ricardo Ferreiro. El encuentro también ofrecerá una mirada sobre la realidad local. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, compartirán sus perspectivas sobre la situación de la provincia y la ciudad, en un contexto donde la Región Centro busca consolidarse como uno de los principales motores productivos del país. La apertura estará a cargo de Luciana Paoletti y Lisandro Rosental. La jornada se desarrollará entre las 13.30 y las 19 en la Bolsa de Comercio de Rosario y buscará convertirse en un espacio de discusión sobre las condiciones necesarias para recuperar la inversión, fortalecer la competitividad y delinear una agenda de desarrollo para la Argentina, en la antesala del 62° Coloquio de Idea.

En una jornada organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, el especialista Jorge Colla presentará en Rosario casos, tendencias y claves estratégicas sobre cómo las empresas líderes reconfiguran sus modelos para convertir el cambio permanente en un activo de valor. Existe una trampa silenciosa en el mundo de los negocios: enamorarse de las fórmulas que alguna vez funcionaron. En un escenario en el que los hábitos de consumo se reconfiguran, las tecnologías acortan los ciclos de vida y el mercado exige respuestas inmediatas, la verdadera ventaja ya no es acumular certezas: es tener la audacia de cuestionar las recetas que alguna vez fueron exitosas. Sobre esa tensión girará “Estrategia: cambiando paradigmas”, la charla magistral que brindará Jorge Colla, director ejecutivo del Executive MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, el próximo martes 11 de agosto . Organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés en el marco de su Executive MBA, la actividad forma parte de un ciclo que busca acercar a las principales ciudades del país los debates que hoy están redefiniendo el liderazgo, la estrategia y la creación de valor en las organizaciones. La cita será el martes 11 de agosto, a las 18.30 hrs, en el Hotel Esplendor by Wyndham Savoy (San Lorenzo 1022, Rosario). La participación es gratuita, con inscripción previa en eventos.udesa.edu.ar/157314/detail/estrategia-cambiando-paradigmas-rosario.html. Cupos limitados.

Las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación realizarán este martes 11 de agosto , a las 10, la charla-debate "Una agenda para el desarrollo nacional: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?", que tendrá lugar en el Salón Azul del Congreso Nacional. La iniciativa, organizada por los senadores nacionales Marcelo Lewandowski y Jorge Capitanich, busca generar un espacio de diálogo entre representantes de la industria, las pymes, las economías regionales y otros sectores productivos que se vieron afectados por las actuales políticas económicas. El objetivo es que los participantes puedan compartir un diagnóstico sobre la situación que atraviesan, intercambiar perspectivas y acercar propuestas que contribuyan a fortalecer las condiciones para la producción, el empleo y el desarrollo del país. En el marco del encuentro, Lewandowski presentará un proyecto de ley que propone suspender por el plazo de un año los embargos y las ejecuciones fiscales impulsadas por ARCA, con el propósito de brindar alivio a empresas, pequeños y medianos emprendimientos y productores que enfrentan dificultades económicas. Por su parte, Capitanich expondrá los principales lineamientos de su proyecto de Ley de Salvataje Nacional, una iniciativa que plantea herramientas destinadas a preservar el entramado productivo y acompañar la recuperación de la actividad económica. La charla será abierta al público y también podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=V-C2qG3abZo

En el marco de los 30 años de la incorporación de los cultivos transgénicos en Argentina, ArgenBio invita a participar de una masterclass virtual que repasará la evolución de esta tecnología, su impacto en la producción agropecuaria y los principales desafíos que enfrenta de cara al futuro. La actividad se realizará el miércoles 20 de agosto , a las 19, será gratuita, se desarrollará en modalidad virtual y estará abierta a participantes de cualquier país. La presentación será en español y estará a cargo de la Dra. María Luz Zapiola, responsable del Área Técnica de ArgenBio. Durante el encuentro se recorrerán las tres décadas transcurridas desde la aprobación del primer cultivo transgénico en el país, en 1996, un hito que posicionó a la Argentina entre los líderes mundiales en la adopción y el desarrollo de la biotecnología agrícola. La masterclass abordará cómo esta tecnología contribuyó al aumento de la productividad, la sustentabilidad de los sistemas agrícolas y la innovación en el sector, además de repasar el proceso científico y regulatorio que hizo posible su incorporación. La propuesta está dirigida a estudiantes, docentes, comunicadores, profesionales, productores, integrantes de la comunidad científica y todas las personas interesadas en conocer más sobre la biotecnología aplicada a la agricultura y su evolución en las últimas tres décadas. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del formulario disponible en línea. El enlace para acceder a la transmisión será enviado por correo electrónico a las personas inscriptas el 19 de agosto. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/wLTvdNc1NP1woHRg7. Para realizar consultas, ArgenBio dispuso el correo electrónico [email protected] .

El almuerzo aniversario por los 25 años de Fisfe contó con la participación de casi mil industriales de la provincia.

Fisfe celebra el Día de la Industria

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) anunció una nueva edición del tradicional Almuerzo del Día de la Industria, el principal encuentro institucional del sector productivo provincial, que este año se desarrollará bajo el lema "Con industria hay futuro". El evento es organizado de manera conjunta por Fisfe, el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Afines de Esperanza (CimE) y tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre en el SUM de Cicae, ubicado en Amado Aufranc 998, en la ciudad de Esperanza. El almuerzo del Día de la Industria reúne cada año a empresarios, industriales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de entidades empresarias, cámaras sectoriales, instituciones y referentes del ámbito productivo para compartir una jornada de encuentro, intercambio y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria. La edición 2026 buscará volver a poner en valor el papel estratégico de la industria como motor del desarrollo económico, la generación de empleo de calidad, la innovación y el agregado de valor, promoviendo una visión compartida sobre el futuro productivo de Santa Fe y del país. En esta oportunidad, los jóvenes industriales tendrán un rol protagónico. El 10 de septiembre, en la antesala del Almuerzo del Día de la Industria, la ciudad de Esperanza será sede del encuentro de las organizaciones de jóvenes industriales de todo el país. La jornada incluirá visitas a empresas de la región y espacios de intercambio para debatir los principales desafíos que enfrenta la nueva generación de empresarios industriales, promoviendo el trabajo colaborativo y la construcción de una agenda común que impulse el desarrollo, la innovación y el fortalecimiento del sector productivo. Adquisición de tarjetas ingresando a cicaeventos.cloud.

Llega una nueva edición de Santa Fe Business Forum

Del 31 de agosto al 4 de septiembre se realizará la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), el encuentro de vinculación comercial e internacional más importante organizado por la provincia. Tendrá como sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe. El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, junto con inversores, representantes institucionales y alrededor de mil empresas oferentes de sectores estratégicos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, impulsar las exportaciones y fortalecer la inserción internacional del entramado productivo santafesino. Además de las tradicionales rondas de negocios, la agenda incluirá un foro de inversiones, conferencias, charlas técnicas, espacios dedicados a startups, capacitaciones, workshops, encuentros sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia. En esta edición, el encuentro ampliará su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y recorridas por diferentes circuitos productivos. La convocatoria está dirigida a empresas de una amplia variedad de sectores, entre ellos alimentos y bebidas, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado y turismo de reuniones, entre otros rubros que integran la matriz productiva provincial. Más información a través de la plataforma oficial del Santa Fe Business Forum.

Jornadas de Economía Crítica en Rosario

La Sociedad de Economía Crítica (SEC) invita a participar de las XIX Jornadas de Economía Crítica y VIII Jornadas de Economía Feminista que se realizarán en las facultades de Ciencias Económicas y Estadística y de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Las jornadas constituyen un espacio para el debate franco, plural e interdisciplinario de propuestas y ponencias de docentes, graduados, investigadores, activistas y estudiantes para contribuir a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su crítica. Los ejes temáticos son macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; enseñanza de la economía; pobreza y distribución del ingreso y economía popular, social y solidaria. El 9 de septiembre la recepción de resúmenes ampliados. Toda la información en la web.

Endeavor. El encuentro que reúne a emprendedores en Rosario.

Rosario será sede de una nueva edición de Experiencia Endeavor

El ecosistema emprendedor de la región volverá a reunirse en Rosario con una nueva edición de Experiencia Endeavor, el evento que convoca a emprendedores, startups, inversores, empresarios y referentes de la innovación para compartir historias, generar vínculos y conocer las principales tendencias que están transformando los negocios. La jornada se realizará el 17 de septiembre en el Salón Metropolitano (Junín 501) y reunirá a algunos de los fundadores y líderes empresariales más destacados de Argentina, quienes compartirán sus experiencias sobre los desafíos de crear, escalar e innovar en un contexto de constante transformación. Organizado por Endeavor Argentina, el encuentro propone una agenda con charlas inspiradoras, entrevistas en vivo, espacios de networking, mentorías y actividades de capacitación pensadas para emprendedores, empresarios, profesionales, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de nuevos negocios y el crecimiento del ecosistema de innovación. Experiencia Endeavor se consolidó como uno de los eventos de emprendedurismo más importantes del país y, en cada edición, reúne a miles de asistentes con el objetivo de acercar herramientas, conocimientos y contactos estratégicos para impulsar proyectos de alto impacto. Además de escuchar las historias detrás de empresas que hoy son referentes en sus industrias, los participantes podrán acceder a espacios de intercambio con especialistas y líderes del ecosistema, generando oportunidades para ampliar redes de contacto y potenciar el desarrollo de nuevos emprendimientos. La edición Rosario forma parte del calendario nacional de Experiencias Endeavor, una serie de encuentros que recorren distintas ciudades argentinas con la misión de fortalecer la cultura emprendedora y conectar a quienes están impulsando la próxima generación de empresas innovadoras. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Endeavor, donde también puede consultarse la agenda completa del evento y las novedades sobre los speakers que participarán de esta edición. Más información e inscripción en https://www.endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-rosario-4/

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación. Además, el programa incluirá un panel dedicado a la competitividad de la carne argentina en el mercado internacional, en el que se analizarán temas como las exigencias del mercado europeo y de China, la trazabilidad, la reglamentación europea sobre deforestación (EUDR), el bienestar animal y la competencia de Brasil. Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevos ejes temáticos y disertantes para una jornada que buscará aportar herramientas para comprender el nuevo tablero global y convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva para el sector agroindustrial.