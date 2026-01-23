Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú Provincial perdió 87 a 83 como visitante ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue en lo más alto de la tabla 23 de enero 2026 · 18:29hs

Provincial cayó de visitante tras cinco juego en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial cayó por 87 a 83 como visitante ante Central Entrerriano de Gualeguyachú en la Liga Argentina de Básquet y se vuelve a Rosario con las manos vacías tras cinco salidas con triunfos. Ambos equipos ya se cruzaron hace dos meses y aquel encuentro se lo llevó el Rojo, pero esta vez los entrerrianos demostraron su localía.

Un primer período ajustado para los dos que favoreció al más preciso. La visita fue la encargada de abrir el partido con un simple seguido de un triple, pero el rojinegro no le dio creces y logró destrabarlo de la mano de Pérez y Panozzo, marcando una pequeña y ajustada diferencia. En el segundo cuarto, Provincial corrigió la defensa y se lo igualó, pero el local no le dio respiro y se fue al entretiempo con tres puntos a favor.

El descanso fue clave para los dirigidos por Esteban Gatti, quienes volvieron con su impronta y lograron sacar la ventaja máxima de ocho, con Abraham Barahona como estrella del equipo con 9 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Pero aun así, no fue suficiente para frenar a los gualeguaychenses.

La Liga Argentina de Básquet tuvo otro final emocionante El final parecía eterno, el partido iba a ser para quien domine con precisión lo mental y lo táctico. Central despegó sobre el final, pero los rosarinos no le dieron respiro y los tuvieron al acecho. Con la efectividad en triples de Cristian Pérez, quien fue el MVP de la noche, el triunfo se quedó en Gualeguaychú con un final ardiente. Provincial (récord de 14-4 ahora) sigue primero en la tabla y regresa a su casa para el domingo recibir a Pico F.C en el Salvador Bonilla. Fuente y fotos: Prensa Central Entrerriano