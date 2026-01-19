Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Provincial venció en el Salvador Bonilla 99 a 81 al equipo de Río Negro y está más firme que nunca en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial sigue haciendo un gran papel en la Liga Argentina de Básquet (Foto Prensa CAP - Federico Cabello).

Provincial lo hizo de nuevo. Esta vez su víctima Deportivo Viedma, a quien el domingo lo venció por 99 a 81 en el Salvador Bonilla y está más puntero que nunca en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet con un registro de 14 triunfos y solamente tres derrotas.

Además en sus últimas 12 presentaciones, en 11 de ellas festejó y solo se fue con las manos vacías en aquel 77 a 82 contra Racing en Rosario, donde cayó en tiempo suplementario.

Lo del domingo a la noche fue el show del triple. Muy lejos quedó aquella aciaga noche del 17 de octubre de 2024, cuando en el debut ese año en la Liga Argentina cayó como visitante 71 a 67 frente a Sportivo Suardi y no pudo meter ninguno de los 26 intentos que tuvo.

Gran efectividad de Provincial

Contra Deportivo Viedma logró 16 triples sobre 35 (45 %) de efectividad y este rubro fue vital para llevarse el triunfo ya que su rival anotó 5 de 20 triples (25 % de efectividad).

El que estuvo intratable fue Matías Acosta (30 puntos en el partido) quien anotó 6 triples sobre sus 11 intentos. Aunque en este ítem el más fino fue Gastón Gerbaudo quien hizo 4 de 5 detrás de la línea de tres puntos,

El próximo rival de Provincial será Centro Entrerriano en Gualeguaychú el próximo 22 de enero a las 21.30, para luego volver a Rosario para jugar contra Pico F.C (25/1) y Centenario de Venado Tuerto (27/1),