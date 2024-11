Las primeras palabras de Ariel Holan como director técnico de Central

El primero que tomó la palabra fue Gonzalo Belloso, quien dijo: "Cuando hay un año irregular en lo deportivo como este lo que tenemos que hacer como dirigentes es buscar soluciones. Por eso fuimos a buscar a Ariel para dar ese salto de calidad. Agradezco la predisposición que tuvo de sumarse para estas 5 fechas y que tengas el mejor de los exitos".

Las frases de Ariel Holan

Luego tomó el micrófono el propio Holan y expresó: "Mi representante me dijo que necesitaba reunirse conmigo y la gente de Central. Lo hicimos rápido y estoy muy agradecido porque cuando uno te quiere va y te cierra" fueron sus primeras palabras.

"Tomé la decisión de volver a Argentina por cuestiones familiares y veíamos a Central como un club que te seduce. Veíamos al equipo. Central tiene un buen plantel y eso te motiva".

Leer más: Las razones de la llegada de Ariel Holan

"Lo que más me sedujo fue la convicción que tuvieron los dirigentes para llevarme".

"A veces los clubes tienen necesidades y hay que compatibilizarlas. Estos cinco partidos son importantes para sentar las bases".

"Mi cuerpo técnico ya vio 12 partidos. Yo 5 o 6 y espero llegar a 10 estos días. No es lo mismo que verlo en cancha, pero sirve observarlo en estas plataformas".

"No tengo una alineación que sea la Biblia. Me adapto al perfil del jugador. Pero me gusta que el equipo tenga asociaciones y prolijo en el campo rival sobre todo de local. Hay que trabajar mucho para que la impaciencia no nos lleve a querer hacer el segundo gol antes que el primero".

"Tenemos estos 5 partidos que son una buena plataforma de análisis para hacer una forma de entrenamiento. Las divisiones inferiores son fundamentales, no solo desde lo deportivo sino desde la estructura del club".

"Venimos para trabajar con el plantel superior. Me gusta trabajar mucho con los juveniles como sparring. Y los que se destaquen en los entrenamientos seguro que van a tener más posibilidades".

Las perlitas del nuevo DT de Central

Luego de la conferencia, Holan se abrazó con el Coco Pascuttini y, denunciando un poco la edad de ambos (el DT tiene 64 años), el flamante entrenador le dijo sonriendo: "Te vi jugar".

Antes de la conferencia, Holan estuvo visitando el predio de Arroyo Seco donde pasará la mayor parte del tiempo en su nueva etapa.

La era de Ariel Holan está en marcha.