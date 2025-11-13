La Capital | Ovación | Newell's

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

Primero fue la primera del fútbol masculino de Newell's, al mismo tiempo que los empleados. Ahora también protestó el campeón argentino del fútbol femenino

Gustavo Conti

Gustavo Conti

13 de noviembre 2025 · 22:41hs
El plantel del fútbol femenino de Newells

Sebastián Suárez Meccia

El plantel del fútbol femenino de Newell's, el día de la histórica consagración ante Central. Hoy reclaman pagos adeudados.

El mandato de la actual dirigencia de Newell's llega a su fin y lleno de problemas. Al menos se sacó el lastre de la pelea por el descenso pero, una vez resuelta la cuestión, emergieron todos los problemas que estaban detrás. El más importante: el atraso salarial, que ahora sumó el paro del fútbol femenino.

Por supuesto, la lucha por evitar el descenso acaparó toda la atención del mundo leproso y las genuinas protestas ante el atraso salarial prefirieron esperar. Pero hubo vez que Newell's aseguró la permanencia, todo salió a la luz.

Primero fue el plantel leproso, quien a través de su capitán, Ever Banega, publicó en las redes sociales las razones por las cuales no entrenaron ni martes ni miércoles. Recién este jueves, con la intervención de Futbolistas Argentinos Agremiados, se llegó a un principio de acuerdo y se levantó la medida de fuerza.

Las otras protestas en Newell's

Después tomó estado público el descontento de los empleados del club, nucleados en Utedyc. Esa protesta por los atrasos aún puede tener la consecuencia de la suspensión del partido ante Racing, previsto para este domingo en el Coloso a la noche.

>>Leer más: Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Para este caso, este viernes habrá una reunión clave para destrabar la situación entre el gremio y las autoridades del club.

Y en las últimas horas de este jueves se sumó el reclamo del plantel femenino leproso, actual campeón de AFA, pero que no podrá revalidar el título porque perdió con Racing sobre la hora por 1 a 0, en instancias de octavos de final.

Fue una de las referentes, Brenda Salvatierra, quien en su cuenta de la red social X dio a conocer la situación. Y refirió el mismo período de atraso, de setiembre y octubre.

Evidentemente, el ciclo de Ignacio Astore llega a su fin con varios dolores de cabeza y debe regularizar la situación antes que asuman las nuevas autoridades a mitad de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrenSalvatierra/status/1989106034192068656?t=M8qTMm9AQkkDpAzDxfDb4A&s=08&partner=&hide_thread=false

Gustavo Conti
Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

