Mundial 2026: habrá dos cortes en los partidos para hidratarse y tres ceremonias de apertura La Fifa aclaró que las dos pausas que implementará en los 104 encuentros que se disputarán “no dependen del clima ni de la temperatura” 9 de diciembre 2025 · 08:30hs

La Fifa tomó nota de las altas temperaturas y optó por adoptar medidas con el tema de la hidratación.

La Fifa confirmó que en los partidos de la Copa del Mundo 2026 habrá dos pausas de hidratación. Según anunció el ente, “en un procedimiento ahora simplificado”, los árbitros “pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber”.

Los cortes para la hidratación “no dependen del clima ni de la temperatura”, sino que serán ordenados por los jueces “en todos los partidos garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”, explicó el ente rector del fútbol mundial.

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pite”, dijo Manolo Zubiria, director del torneo. “Si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro”, agregó.

Tres ceremonias inaugurales Por otro lado, la Fifa también planea tres ceremonias inaugurales: una será antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio en el estadio Azteca. Las otras serían el viernes 12 antes de los estrenos de las otras dos selecciones anfitrionas: en Toronto para Canadá contra Bosnia, Italia, Irlanda del Norte o Gales, y en Los Ángeles con Estados Unidos-Paraguay.

Además, para la final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se está planificando un show en el entretiempo por primera vez en la historia (similar al del Súper Bowl) que podría durar hasta media hora. También habrá una importante ceremonia de clausura.