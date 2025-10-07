La Capital | Ovación | selección argentina

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

El boletín de la Fifa de este martes confirmó que uno de los referentes de la Albiceleste deberá cumplir una sanción durante la Copa del Mundo

7 de octubre 2025 · 15:34hs
Lionel Scaloni ya cuenta con una baja para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni ya cuenta con una baja para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

La selección argentina recibió una mala noticia este martes con la publicación del boletín de la Fifa, que confirmó que uno de sus futbolistas campeones del mundo tendrá que cumplir una fecha de suspensión en el debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Al respecto, la AFA fue notificada de que Nicolás Otamendi deberá cumplir una sanción por la expulsión en el partido frente a Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas, pero además deberá pagar una multa económica de 5 mil francos suizos (alrededor de 6.300 dólares).

El defensor de Benfica figuró dentro del informe disciplinario con la pena de un partido de suspensión por “evitar un gol u oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario”, ante la infracción cometida sobre Enner Valencia y la posterior expulsión del árbitro Wilmar Roldán. A su vez, Moisés Caicedo también fue expulsado en el conjunto ecuatoriano y recibió la misma sanción.

Wilmar Roldán le muestra la roja a Otamendi, rodeado por muchos jugadores de Ecuador.

Wilmar Roldán le muestra la roja a Otamendi, rodeado por muchos jugadores de Ecuador.

Los motivos de la sanción a Nicolás Otamendi

Luego de aquel encuentro, se mencionó que la normativa de la Fifa establece que las sanciones por tarjeta roja en fases preliminares se trasladan a la fase final, lo que implica que Otamendi se perderá el primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

“No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar. Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”, señala el artículo 10 del reglamento de la Fifa para el Mundial.

En tanto, la Albiceleste todavía no conoce quién será su rival en la primera fecha de la fase de grupos de la cita mundialista, debido a que el sorteo se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

La despedida de la selección argentina

Al finalizar el encuentro frente a Ecuador en Guayaquil, Otamendi compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y expresó: “Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta”.

Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se perderá el debut en el Mundial.

Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se perderá el debut en el Mundial.

“Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”, concluyó el defensor para sentenciar que la próxima Copa del Mundo sería su último compromiso con la selección argentina.

Por otro lado, Lionel Scaloni se refirió a la situación durante una conferencia de prensa y dijo: “Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial. Salimos al segundo tiempo con el miedo de tener una expulsión. A partir de ahí, el partido se desvirtuó y no pudimos llegar a situación de gol”.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena