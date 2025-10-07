La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

El boletín de la Fifa de este martes confirmó que uno de los referentes de la Albiceleste deberá cumplir una sanción durante la Copa del Mundo

Lionel Scaloni ya cuenta con una baja para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

La selección argentina recibió una mala noticia este martes con la publicación del boletín de la Fifa, que confirmó que uno de sus futbolistas campeones del mundo tendrá que cumplir una fecha de suspensión en el debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Al respecto, la AFA fue notificada de que Nicolás Otamendi deberá cumplir una sanción por la expulsión en el partido frente a Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas , pero además deberá pagar una multa económica de 5 mil francos suizos (alrededor de 6.300 dólares).

El defensor de Benfica figuró dentro del informe disciplinario con la pena de un partido de suspensión por “evitar un gol u oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario”, ante la infracción cometida sobre Enner Valencia y la posterior expulsión del árbitro Wilmar Roldán. A su vez, Moisés Caicedo también fue expulsado en el conjunto ecuatoriano y recibió la misma sanción.

Luego de aquel encuentro, se mencionó que la normativa de la Fifa establece que las sanciones por tarjeta roja en fases preliminares se trasladan a la fase final, lo que implica que Otamendi se perderá el primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

“No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar. Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”, señala el artículo 10 del reglamento de la Fifa para el Mundial.

En tanto, la Albiceleste todavía no conoce quién será su rival en la primera fecha de la fase de grupos de la cita mundialista, debido a que el sorteo se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

La despedida de la selección argentina

Al finalizar el encuentro frente a Ecuador en Guayaquil, Otamendi compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y expresó: “Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta”.

Otamendi expulsado ecuador (1) Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se perderá el debut en el Mundial. AP

“Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”, concluyó el defensor para sentenciar que la próxima Copa del Mundo sería su último compromiso con la selección argentina.

Por otro lado, Lionel Scaloni se refirió a la situación durante una conferencia de prensa y dijo: “Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial. Salimos al segundo tiempo con el miedo de tener una expulsión. A partir de ahí, el partido se desvirtuó y no pudimos llegar a situación de gol”.