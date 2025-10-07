Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Miguel Ángel Russo está atravesando un delicado cuadro de salud con internación domiciliaria. El club y Ángel Di María dedicaron mensajes para el entrenador

Miguel Russo y Jorge Broun se preparan para abrazarse en la última visita del entrenador al Gigante de Arroyito

Miguel Russo es un nombre fuerte en la historia de Rosario Central y sus complicaciones de salud mantienen preocupados a todos los hinchas canallas, que se sumaron a un posteo de la cuenta oficial del club para enviar sus fuerzas al entrenador de 69 años.

“ Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón ”, reza un tuit de la cuenta oficial de X e Instagram de Central junto con la foto de Russo en su última visita al Gigante de Arroyito , dirigiendo a Boca en el empate 1 a 1 por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Ese 14 de septiembre fue emotivo para las cuatro tribunas que ovacionaron y aplaudieron al último técnico campeón con el club de Arroyito. Un entrañable abrazo con Jorge Broun fue la última imagen que dejó el saludo de todos los jugadores auriazules a Miguel Russo.

La relación entre el entrenador y Central comenzó a forjarse en 1997 cuando Russo firmó el primero de los cinco contratos que lo unieron a lo largo de su carrera como DT. Desde el banco de Rosario Central, Miguel Russo ganó el recordado clásico que el Canalla derrotó a Newell's por 4 a 0 , lo salvó del descenso en la temporada 2002/2003, lo condujo en la Copa Libertadores 2004, volvió en 2009 para ganar la promoción y sostener al equipo en primera. Para la temporada 2012/2013 regresó al conjunto de Arroyito para lograr el ascenso y la consolidación en primera división hasta diciembre de 2015. Ocho años más tarde rubricó su último contrato y logró ser campeón de la Copa de la Liga en 2023.

Aluvión de mensajes de los canallas

Al posteo de Central se le sumaron miles de interacciones tanto de hinchas canallas como de otros clubes, que esperan por la recuperación del técnico. Fanáticos de Boca y River se unieron y sumaron para enviarle fuerzas a Russo, otros adjuntaron fotos y videos del entrenador en distintas etapas con Central.

La emoción invadió el timeline canalla en X que se deshacía en palabras en amor para “Miguelo”, que está atravesando un delicado cuadro de salud. Hasta Ángel Di María le dedicó un mensaje citando la publicación del club y agregando "Fuerza Miguel" junto a corazones azules y amarillos.

"Te amo con todo mi corazón Miguel. Una batalla más guerrero"; "Siempre juntos al que nunca nos dio la espalda"; "Una batalla más, y como vos bien sabés, esto se cura con amor", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patonbauza6/status/1975630728005361867&partner=&hide_thread=false Una batalla más, y como vos bien sabés, esto se cura con amor.

No hay guerrero sin heridas.

Muchas fuerzas, Miguelito https://t.co/r09XEbte7N pic.twitter.com/d3VOi1kQhX — AHÍ LLEVA LA PELOTA EL PATA PATA (@patonbauza6) October 7, 2025

La salud de Miguel Russo

Las últimas dos semanas de Russo estuvieron centradas en sus cuidados y atención médica. Sobre el final de septiembre estuvo internado y no pudo seguir a Boca en Florencia Varela, cuando su equipo perdió 2 a 1. Tampoco pudo estar el domingo en la Bombonera para ver la victoria por 5 a 0 ante la Lepra. De todas formas, en Casa Amarilla aseguraron que estuvo en contacto con sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

>> Leer más: El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Miguel Russo, de 69 años, asumió en Boca el 2 de junio y si bien su comienzo fue dubitativo, con eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes, la victoria del domingo posicionó a su equipo como puntero del grupo A del Torneo Clausura y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Los vaivenes en su estado de salud son recurrentes en los últimos meses y desde el comienzo de septiembre Russo pasó breves periodos internado; sin embargo, su último ingreso a la clínica Fleni sobre finales de mes extendió su alejamiento de las canchas. El técnico ex-Rosario Central mantiene una lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata detectado hace ocho años mientras dirigía a Millonarios en Colombia. Según la información que partió desde la institución médica, la última atención se debió a una infección urinaria y luego un cuadro de deshidratación.

La última vez que estuvo al borde del campo de juego fue en el 2 a 2 de Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el 21 de septiembre. dos días más tarde dirigió una práctica en el predio de Ezeiza, donde junto al presidente xeneize Juan Román Riquelme se fundieron en un eterno abrazo. Tras esa imagen, Russo no pudo retomar la actividad.