La Capital | Ovación | Miguel Russo

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Miguel Ángel Russo está atravesando un delicado cuadro de salud con internación domiciliaria. El club y Ángel Di María dedicaron mensajes para el entrenador

7 de octubre 2025 · 16:29hs
Miguel Russo y Jorge Broun se preparan para abrazarse en la última visita del entrenador al Gigante de Arroyito

Miguel Russo y Jorge Broun se preparan para abrazarse en la última visita del entrenador al Gigante de Arroyito

Miguel Russo es un nombre fuerte en la historia de Rosario Central y sus complicaciones de salud mantienen preocupados a todos los hinchas canallas, que se sumaron a un posteo de la cuenta oficial del club para enviar sus fuerzas al entrenador de 69 años.

Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”, reza un tuit de la cuenta oficial de X e Instagram de Central junto con la foto de Russo en su última visita al Gigante de Arroyito, dirigiendo a Boca en el empate 1 a 1 por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Ese 14 de septiembre fue emotivo para las cuatro tribunas que ovacionaron y aplaudieron al último técnico campeón con el club de Arroyito. Un entrañable abrazo con Jorge Broun fue la última imagen que dejó el saludo de todos los jugadores auriazules a Miguel Russo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1975601689739862299&partner=&hide_thread=false

La relación entre el entrenador y Central comenzó a forjarse en 1997 cuando Russo firmó el primero de los cinco contratos que lo unieron a lo largo de su carrera como DT. Desde el banco de Rosario Central, Miguel Russo ganó el recordado clásico que el Canalla derrotó a Newell's por 4 a 0, lo salvó del descenso en la temporada 2002/2003, lo condujo en la Copa Libertadores 2004, volvió en 2009 para ganar la promoción y sostener al equipo en primera. Para la temporada 2012/2013 regresó al conjunto de Arroyito para lograr el ascenso y la consolidación en primera división hasta diciembre de 2015. Ocho años más tarde rubricó su último contrato y logró ser campeón de la Copa de la Liga en 2023.

Aluvión de mensajes de los canallas

Al posteo de Central se le sumaron miles de interacciones tanto de hinchas canallas como de otros clubes, que esperan por la recuperación del técnico. Fanáticos de Boca y River se unieron y sumaron para enviarle fuerzas a Russo, otros adjuntaron fotos y videos del entrenador en distintas etapas con Central.

La emoción invadió el timeline canalla en X que se deshacía en palabras en amor para “Miguelo”, que está atravesando un delicado cuadro de salud. Hasta Ángel Di María le dedicó un mensaje citando la publicación del club y agregando "Fuerza Miguel" junto a corazones azules y amarillos.

image

"Te amo con todo mi corazón Miguel. Una batalla más guerrero"; "Siempre juntos al que nunca nos dio la espalda"; "Una batalla más, y como vos bien sabés, esto se cura con amor", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patonbauza6/status/1975630728005361867&partner=&hide_thread=false

La salud de Miguel Russo

Las últimas dos semanas de Russo estuvieron centradas en sus cuidados y atención médica. Sobre el final de septiembre estuvo internado y no pudo seguir a Boca en Florencia Varela, cuando su equipo perdió 2 a 1. Tampoco pudo estar el domingo en la Bombonera para ver la victoria por 5 a 0 ante la Lepra. De todas formas, en Casa Amarilla aseguraron que estuvo en contacto con sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

>> Leer más: El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Miguel Russo, de 69 años, asumió en Boca el 2 de junio y si bien su comienzo fue dubitativo, con eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes, la victoria del domingo posicionó a su equipo como puntero del grupo A del Torneo Clausura y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Los vaivenes en su estado de salud son recurrentes en los últimos meses y desde el comienzo de septiembre Russo pasó breves periodos internado; sin embargo, su último ingreso a la clínica Fleni sobre finales de mes extendió su alejamiento de las canchas. El técnico ex-Rosario Central mantiene una lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata detectado hace ocho años mientras dirigía a Millonarios en Colombia. Según la información que partió desde la institución médica, la última atención se debió a una infección urinaria y luego un cuadro de deshidratación.

La última vez que estuvo al borde del campo de juego fue en el 2 a 2 de Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el 21 de septiembre. dos días más tarde dirigió una práctica en el predio de Ezeiza, donde junto al presidente xeneize Juan Román Riquelme se fundieron en un eterno abrazo. Tras esa imagen, Russo no pudo retomar la actividad.

Noticias relacionadas
El Patón Bauza padece una enfermedad neurodegenerativa a sus 67 años.

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Ignacio Ovando, en la primera que tocó en la primera de Central, Enganchó ante la marca de Nacho Fernández.

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

Tribunas a full para la final de la Clase 2 en Rosario 2024. Vuelve el Turismo Nacional con todo al Fangio.

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

Marcelo Gallardo deberá reemplazar a varios futbolistas para el próximo partido de River.

Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Lo último

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Ovación
La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?