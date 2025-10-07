Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Vecinos y turistas de Villa Carlos Paz registraron un fenómeno inusual en el lago San Roque y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. El video mostraba burbujas y movimientos circulares en la superficie , lo que despertó curiosidad y todo tipo de hipótesis.

La explicación, sin embargo, es completamente técnica: ese "extraño" movimiento se debe al funcionamiento de los aireadores instalados para oxigenar el agua y reducir la proliferación de algas tóxicas . El lago San Roque, principal fuente de agua para gran parte de Córdoba, atraviesa desde hace años un proceso de eutrofización causado por el exceso de fósforo y nitrógeno, nutrientes que favorecen el crecimiento de cianobacterias o “algas verdes”.

Para mitigar ese problema, l as autoridades colocaron equipos aireadores antes de la pandemia . Estos sistemas inyectan oxígeno en las capas profundas del lago mediante motores y mangueras. La oxigenación cumple una doble función: rompe la termoclina, la capa que separa aguas cálidas y frías durante el verano, y reduce las condiciones que permiten la multiplicación de algas.

Además, el proceso ayuda a evitar la liberación de fósforo desde el fondo del lago, un factor clave en la degradación del ecosistema. Los especialistas destacaron que el movimiento observado en la superficie refleja el trabajo de esos equipos, esenciales para preservar la calidad del agua y garantizar el abastecimiento de la región.

El plan de contingencia ambiental implementado en el San Roque también incluye barreras flotantes para la remoción manual de algas durante los períodos de floración. Con estas acciones, buscan recuperar el equilibrio del ecosistema y reducir el impacto ambiental en una de las principales reservas hídricas de Córdoba.