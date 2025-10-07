La Capital | Información General | Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Un movimiento extraño en el agua genera teorías en redes sociales. Qué dijeron los especialistas

7 de octubre 2025 · 11:17hs
La imagen que se viralizó en redes sociales del lago San roque en Villa Carlos Paz

La imagen que se viralizó en redes sociales del lago San roque en Villa Carlos Paz

Vecinos y turistas de Villa Carlos Paz registraron un fenómeno inusual en el lago San Roque y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. El video mostraba burbujas y movimientos circulares en la superficie, lo que despertó curiosidad y todo tipo de hipótesis.

La explicación, sin embargo, es completamente técnica: ese "extraño" movimiento se debe al funcionamiento de los aireadores instalados para oxigenar el agua y reducir la proliferación de algas tóxicas. El lago San Roque, principal fuente de agua para gran parte de Córdoba, atraviesa desde hace años un proceso de eutrofización causado por el exceso de fósforo y nitrógeno, nutrientes que favorecen el crecimiento de cianobacterias o “algas verdes”.

Para mitigar ese problema, las autoridades colocaron equipos aireadores antes de la pandemia. Estos sistemas inyectan oxígeno en las capas profundas del lago mediante motores y mangueras. La oxigenación cumple una doble función: rompe la termoclina, la capa que separa aguas cálidas y frías durante el verano, y reduce las condiciones que permiten la multiplicación de algas.

>> Leer más: El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Además, el proceso ayuda a evitar la liberación de fósforo desde el fondo del lago, un factor clave en la degradación del ecosistema. Los especialistas destacaron que el movimiento observado en la superficie refleja el trabajo de esos equipos, esenciales para preservar la calidad del agua y garantizar el abastecimiento de la región.

El plan de contingencia ambiental implementado en el San Roque también incluye barreras flotantes para la remoción manual de algas durante los períodos de floración. Con estas acciones, buscan recuperar el equilibrio del ecosistema y reducir el impacto ambiental en una de las principales reservas hídricas de Córdoba.

image (36)

Noticias relacionadas
La Luna llena podrá verse desde cualquier parte del país y sin necesidad de contar con alguna ayuda óptica.

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de inscripción sanitaria

Anmat prohíbe distintos productos para el cabello

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca 

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

Usuarios denunciaron errores en el envío de contactos a través de WhatsApp

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Lo último

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

La Voz Argentina: quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

"La Voz Argentina": quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Fue en el Hospital Cullen y permitió, con una técnica poco usual, ablacionar corazón, hígado y riñones de un solo paciente. Una intervención compleja de alta precisión

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Ovación
Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad
Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior
La Ciudad

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur