Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

La policía presume que el joven de 29 años se estrelló contra la parte trasera del transporte, cuyo conductor quedó demorado

7 de octubre 2025 · 07:33hs
El motociclista murió en el acto por la colisión.

Foto: El Tres TV.

El motociclista murió en el acto por la colisión.

Un choque registrado este lunes a la tarde en el sudoeste del Gran Rosario provocó la muerte de un motociclista. Luego del siniestro vial, la policía demoró a un camionero en la ruta nacional A012 como parte de las primeras medidas para investigar el episodio.

Según fuentes oficiales, el joven de 29 años falleció en el acto a raíz del impacto entre Roldán y Zavalla. Tras la constatación del deceso se produjeron demoras de tránsito mientras se realizaba el operativo en busca de determinar la causa del deceso.

Ni bien recibieron aviso del incidente, las fuerzas de seguridad provinciales pidieron ayuda al personal del centro de salud de la ciudad del departamento San Lorenzo. Los médicos confirmaron que el muchacho tendido en la calzada ya había muerto por la colisión. Más tarde, los agentes identificaron al conductor del segundo vehículo, que estaba a disposición de las autoridades en el lugar.

¿Cómo murió el motociclista en la ruta A012?

La primera hipótesis sobre el caso indica que Jesús Ramón R. chocó contra la parte trasera del camión. El impacto se produjo en el kilómetro 34 del segundo anillo vial de la región, entre la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional 33.

El transporte de carga con acoplado quedó detenido sobre la banquina de la mano que va hacia el sur. Mientras tanto, el rodado más pequeño cayó sobre la calzada y su conductor falleció antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La Policía de Acción Táctica (PAT) fue a investigar el episodio alrededor de las 16.50 y luego se amplió el operativo con una ambulancia procedente de Roldán. Mientras tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) coordinó el paso alternado sobre el carril contrario para evitar el corte de tránsito de la ruta.

Después del siniestro vial, los uniformados dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para avanzar en la investigación sobre el homicidio culposo en el Gran Rosario. El camionero quedó a disposición de la Fiscalía Regional Segunda tras el registro de las actuaciones en la comisaría 31ª.

