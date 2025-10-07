La Capital | Ovación | Central

Central sigue imparable en reserva: goleó a Platense y logró la clasificación a octavos de final

El equipo canalla se impuso por 3 a 0 en Arroyo Seco y ya se aseguró un lugar en las instancias finales del torneo. Los goles: doblete de Oviedo y Piozzi

Por Guillermo Ferretti

7 de octubre 2025 · 17:39hs
Central marcha con el pie derecho en el torneo de reserva y sumó un nuevo triunfo

Central marcha con el pie derecho en el torneo de reserva y sumó un nuevo triunfo, esta vez como local.

Ganó, clasificó a playoffs y sigue arriba en el grupo B. La reserva de Central derrotó a Platense por 3 a 0 y en esta 13ª fecha del torneo Proyección Clausura logró su objetivo de mínima, que era asegurarse un lugar entre los ocho primeros. Los goles auriazules fueron obra de Fabricio Oviedo, en dos ocasiones, y Facundo Piozzi.

Tras la nueva victoria, los dirigidos por Mario Pobersnik alcanzaron los 29 puntos sobre 39 posibles. Y cuando restan jugarse 3 fechas, los canallas ya tienen asegurada su participación en los octavos de final de esta competencia. Ahora, si se mantienen entre los primeros cuatro equipos del grupo hasta el cierre de la etapa clasificatoria, los auriazules serán locales en la llave de octavos de final.

Oviedo
Fabricio Oviedo metió un doblete en el triunfo de Central sobre Platense. Tuvo el tercero de penal, pero se lo atajaron.

Oviedo, el máximo goleador de inferiores

En cuanto a Oviedo, con sus dos conquistas ante el Calamar, alcanzó los 113 goles, lo que lo reafirma como el máximo artillero histórico de las divisiones menores de Central. El puntano de 21 años, oriundo en la localidad de Concarán, tuvo la chance de convertir un tanto más, a través de la ejecución de un tiro penal en el inicio del complemento, pero el arquero rival lo evitó.

Platense, en tanto, comenzó esta fecha en el noveno lugar de la tabla en el grupo B, con los mismos 15 puntos que Sarmiento, pero se encuentra instalado debajo de los de Junín en el escalafón por diferencia de goles. Como el Calamar no sumó puntos, se mantendrá fuera de la zona de clasificación.

En cuanto al trámite, Central fue protagonista desde el inicio. Pero recién logró quebrar la resistencia de Platense a los 32 minutos, con un disparo de Oviedo dentro del área. En los 10 minutos siguientes, antes del cierre del primer tiempo, el equipo de Arroyito fue una tromba. Anotó otros dos tantos, por intermedio de Piozzi y Oviedo, para estirar diferencia y entregar sensación de que, aunque quedaba por jugar todo el segundo tiempo, el partido estaba “definido”.

Piozzi
Facundo Piozzi fue uno de los futbolistas clave en el triunfo del equipo de Mario Pobersnik.

Los once de Central

El once inicial de Pobersnik estuvo conformado por: Damián Fernández; Lorenzo Fernández, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscolni; Tomás Salteño (59' Pablo Bustos), Samuel Beltrán (82' Joaquín Espina) y Mateo Serra; Facundo Piozzi (75' Lucas Ramos), Fabricio Oviedo (59' Marcelo Cabrera) y Cristian Bonesso (59' Thiago Ponce).

Los que se quedaron sin chance de ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Franco Castorani, Felipe Carnicero, Santiago Burgos, Lautaro Fernández y Milton Zanotti.

