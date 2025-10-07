La Capital | Información General | gas

Según un relevamiento de Litoral Gas, la mitad de las roturas en la red son provocadas por vecinos

Ya sean provocadas con herramienta de mano o maquinaria pesada, los daños ocurren cuando se realizan excavaciones sin las precauciones adecuadas

7 de octubre 2025 · 18:02hs
Las excavaciones sin las precauciones adecuadas pueden generar daños en la red de gas

Las excavaciones sin las precauciones adecuadas pueden generar daños en la red de gas

Según un relevamiento realizado por Litoral Gas, la cantidad de roturas de los caños de la red de gas en la vía pública viene en baja: en los últimos tres años se redujeron entre un 15 y un 20 por ciento. Descendieron de 440 en 2022 a 308 en 2024, y en los que va de 2025, se registraron nada más que 222 casos. Sin embargo, hay otro dato: la mitad de los daños ocurren cuando los vecinos realizan excavaciones sin las precauciones adecuadas.

Esas averías, ya sean provocadas con herramienta de mano o maquinaria pesada, ocurren cuando se realizan excavaciones sin las precauciones adecuadas. La mitad son causadas por personas particulares cuando se disponen a, por ejemplo, plantar un árbol o colocar un cesto de basura en la vereda de su casa.

Desde Litoral Gas refuerzan las medidas preventivas para evitarlas, ya que excavar sin tomar precauciones puede provocar accidentes en donde se afecte la integridad de las personas, evacuaciones, cortes en el servicio para el propio vecino o varios en una misma cuadra y hacer frente a reparaciones costosas.

Las cañerías por donde pasa el gas natural se encuentran en el subsuelo de veredas y espacios públicos. “El gas natural es un combustible y como tal debe tratarse con mucho cuidado. Por eso resaltamos que teniendo en cuenta nuestras recomendaciones de seguridad pueden prevenirse situaciones peligrosas”, sostuvo Laureano Isa, supervisor de Prevención de Daños de la empresa.

Ante la realización trabajos en la vereda, recomiendan:

►Usar siempre pala de mano, nunca máquinas como martillos neumáticos o retroexcavadoras.

►No excavar delante del gabinete de gas para evitar romper el caño que une la red con la instalación interna.

►Solicitar los planos a Litoral Gas para obtener información precisa por dónde pasa el caño.

>>Leer más: Suben las tarifas de gas en octubre: hasta cuánto se irá la factura para la mayoría de los usuarios

Trabajo conjunto con empresas y organismos

Con el firme objetivo de reducir año a año las roturas, Litoral Gas coordina tanto con los organismos estatales como con las empresas que realizan trabajos en la vía pública, como Aguas Santafesinas (Assa), la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y las constructoras.

El área de Prevención de Daños realiza capacitaciones permanentes a Bomberos, operarios de otras empresas y coordinadores de las áreas de Obras Públicas de los municipios y comunas. “Estos acercamientos permitieron reducir considerablemente el número de roturas provocadas por ellos en los últimos años ya que nos informan las tareas programadas y nos alertan de sus emergencias”, remarcó el ingeniero.

Prevención gratuita para vecinos y constructoras

Tanto para empresas excavadoras como para personas particulares, es obligatorio solicitar la información con anticipación. Para ello la empresa dispone de distintos canales de contacto como la oficina virtual (www.litoralgas.com.ar/ov), WhatsApp (3412 107 959), teléfono (0800 777 0414) o mail ([email protected])

Lo recomendable es planificar las tareas con tiempo. En caso de que la obra a realizarse sea de magnitud, personal capacitado de Litoral Gas se acerca al lugar donde se va a excavar y asiste en la realización del sondeo.

Tanto el envío de la información como el acompañamiento en campo para la detección del caño de la red son servicios totalmente gratuitos para la persona que lo solicita. No obstante, si un particular rompe involuntariamente un caño, tiene que pagar el costo va desde los 500 mil pesos, dependiendo el grado de la rotura.

En caso de una emergencia, ante una rotura, olor a gas o inconvenientes en el suministro, el teléfono gratuito al que hay que comunicarse es 0800 777 5427, de atención las 24 horas los 365 días del año.

Búsqueda sistemática de fugas

De manera preventiva, una vez al año personal de Litoral Gas recorre las veredas de cada una de las localidades inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas en las instalaciones propias, las conexiones a cada domicilio y en las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda, propiedad del cliente.

Durante octubre estaremos en San José de la Esquina, Rosario, Rufino, Cañada De Gómez, Santa Fe, Los Molinos, Timbúes, Barrancas, Alvear, Armstrong, Las Parejas, Sanford, San Justo, San Carlos Centro, Pergamino y San Nicolá

Noticias relacionadas
En busca de dinosaurios. La nueva aventura científica se puede ver en vivo por streaming

Dinosaurios argentinos: hallazgos sorprendentes y una nueva transmisión en vivo de Conicet

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Los jubilados pueden acceder a un beneficio de traslados gratuitos de Pami en octubre

Pami: el beneficio de traslados gratuito que pocos conocen

La imagen que se viralizó en redes sociales del lago San roque en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Lo último

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Otro revés para el gobierno: una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

Otro revés para el gobierno: una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Ovación
Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: ¡Fuerza Miguel!
Ovación

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: ¡Fuerza Miguel!

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

Central sigue imparable en reserva: goleó a Platense y logró la clasificación a octavos de final

Central sigue imparable en reserva: goleó a Platense y logró la clasificación a octavos de final

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud
La Ciudad

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto