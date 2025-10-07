La Capital | Ovación | Miguel Russo

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

Varios clubes por donde pasó el entrenador, que atraviesa un delicado cuadro de salud, salieron en su apoyo y se fundieron en un mismo mensaje

7 de octubre 2025 · 17:40hs
Miguel Russo fue entrevistado por La Capital en exclusivo tras ser campeón con Rosario Central

Foto: Virginia Di Benedetto / La Capital

Miguel Russo fue entrevistado por La Capital en exclusivo tras ser campeón con Rosario Central

Lanús, Estudiantes, Universidad de Chile, Central, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Millonarios de Colombia y tantos otros clubes tuvieron a Miguel Russo como DT. Y en cada lugar que “Miguelo” se puso el traje de entrenador, dejó su huella, por eso no es casual la marea de mensajes em su apoyo, ante un crítico cuadro de salud del técnico.

El pueblo de Central se encolumnó detrás de las redes oficiales del club para enviarle ánimo y fuerzas a Russo. “Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón”, le dedicó la institución de Arroyito y los hinchas no se guardaron ni una palabra para expresar su amor al entrenador.

Pero la historia de Miguel Russo desde el borde de campo de juego lleva más de 35 años donde pasó por 16 clubes, entre los que incluye cinco etapas en Central, tres en Boca, dos en Vélez, San Lorenzo, Lanús y Estudiantes, de este último además fue jugador durante 14 temporadas. Además de sus estadías en Universidad de Chile, Salamanca de España, Colón, Los Andes, Monarcas Morelia de México, Racing, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al Nassr de Arabia Saudita.

Al igual que Central, varios de los clubes por los cuales pasó Russo le dedicaron un mensaje y enviaron sus fuerzas para este momento delicado del entrenador.

Los mensajes de los clubes

Millonarios fue un club importante en la carrera de Miguel Russo. En su estadía en Colombia le fue detectado un cáncer de próstata y vejiga con el cual combatió un largo periodo. “Desde Millonarios FC enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La familia Azul esstá contigo”, escribieron en X y adjuntaron la foto de los trofeos que consiguió el DT.

Oriundo de su ciudad natal, Russo dirigió a Lanús y dejó el mejor de los recuerdos, que fue respondido con un mensaje emocionante: “Vos nos acompañaste siempre con el corazón. Ahora nos toca a nosotros. Muchas fuerzas en este momento, Miguel”.

Aunque su paso por Cerro Porteño fue breve, Miguel Russo es recordado por el club paraguayo y además de enviarle fuerza le deseó “una pronta recuperación” al DT.

En Chile también hubo mensajes para Miguel Russo, que es “recordado con mucho cariño”. El posteo de los azules es acompañado por una foto del DT en 1996 y otra de un reconocimiento que recibió en manos de Nery Domínguez, el volante que hizo debutar en la primera de Central luego de verlo jugar un partido en la Liga Rosarina con la camiseta del canalla.

¡Fuerza Miguel! La familia Pincha está con vos”, reza el posteo de Estudiantes de La Plata junto a una foto de Russo en su paso por el club de sus amores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1975626105861337228&partner=&hide_thread=false

También se hizo eco de la situación de Russo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, que escribió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también bregó por la salud de Russo y aseguró: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”, recordando su coronación con el Xeneize en 2007.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1975368997144306150&partner=&hide_thread=false

