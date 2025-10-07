El tiempo en Rosario: días primaverales, antesala de un fin de semana pasado por agua

La semana tendrá temperaturas templadas, pero durante el sábado y el domingo volverán las lluvias

Volverán los días templados a Rosario, aunque se espera un fin de semana con lluvias

Tras un fin de semana en el que la primavera pareció esconderse, con fuertes tormentas, Rosario recupera poco a poco sus temperaturas templadas. Este martes, el viento volvió a rotar al sector norte, lo que favoreció un progresivo aumento de la temperatura y un contraste entre mañanas frías y tardes cálidas. A pesar de los días templados, para sábado y domingo se espera el avance de un nuevo frente frío que generará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Este martes 7 de octubre, Día del Rosairo, la jornada comenzó con una mañana más bien fresca, con unos 7 grados y viento leve del noroeste. No obstante, para la tarde se espera una temperatura máxima de 23°, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el resto de la semana, se esperan temperaturas similares.

Con el viento norte nuevamente a la vista, hacia mediados de la semana se sentirá un marcado incremento térmico. El miércoles la máxima será de 26°, mientras que la mínima se ubicará en 11°, con un cielo despejado.

Para el día jueves, la temperatura mínima será de 11° por la mañana, mientras que durante la tarde la máxima será de 27° . Para cerrar la semana laboral, el viernes la temperatura más baja del día será de 13°, mientras que la más cálida será de 29° . Por su parte, el cielo se mantendrá mayormente nublado.

Aunque durante la semana volverán las temperaturas primaverales, para este fin de semana se esperan nuevamente lluvias.

Las lluvias que se esperan para el fin de semana

Para este fin de semana, se prevén lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. Este sábado, la temperatura se seguirá sintiendo cálida, con un mínima de 16° y una máxima de 31°. Para la madrugada, se esperan precipitaciones.

El domingo, se sentirá un brusco descenso de las temperaturas: la mínima será de 13 grados y la máxima de 21. Además, lloverá durante casi toda la jornada, según la información del Servicio Meteorológico Nacional.