Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Un hombre de aproximadamente 60 años cayó al río Paraná este martes después del mediodía a la altura de Monumento Nacional a la Bandera. La Prefectura se encuentra trabajando en el lugar.
Según trascendió el hombre se encontraba cerca del Club Náutico, en avenida de Los Inmigrantes 447, cuando cayó al agua después de la una del mediodía. Aparentemente, se lo habría llevado la correntada.
Tras ser avisados del accidente, Prefectura Naval se hizo presente en aquella zona del río y comenzaron la búsqueda con las lanchas.
Noticia en desarrollo
