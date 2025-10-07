Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

ECONOMÍA Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Información General Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

La Ciudad Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

La Región Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Por Nicolás Maggi La Ciudad Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

POLICIALES Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

La Ciudad En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Ovación Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Por Hernán Cabrera Ovación Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Por Gustavo Conti Ovación Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Policiales Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Policiales Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

La Ciudad Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Policiales Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

La Ciudad Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Policiales Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La ciudad ¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

La Ciudad Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto