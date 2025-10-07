La Capital | Policiales | Triple crimen

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del único acusado

Rodrigo Morera, su pareja Ainará Altamirano y la hija de ambos, Auriazul, de 6 años, fueron asesinados en mayo de 2022 en Tablada

7 de octubre 2025 · 15:19hs
Rodrigo Morera

Rodrigo Morera, Aymara Altamirano y la pequeña hija de ambos, Auriazul. Víctimas del triple crimen por error en Garibaldi al 100.

 

En mayo de 2022 un triple crimen conmocionó al barrio Tablada y todo Rosario. Una nena de 6 años, su padre y su madre, fueron asesinados en un ataque que luego se confirmó que fue por error. Este lunes el único acusado que tenía la causa fue absuelto por el beneficio de la duda.

Rodrigo Morera, de 27 años, su pareja Ainará Altamirano, de 25 años, y la hija de ambos, Auriazul Morera, de 6 años, fueron asesinados a tiros el 6 de mayo de 2022 en la zona de Garibaldi entre Necochea y Chacabuco, barrio Tablada. A la masacre sobrevivió otro hijo de la pareja, de 4 años, quien logró ponerse a resguardo de varias decenas de balazos.

>>Leer más: Una pareja y uno de sus pequeños hijos fueron masacrados en un pasillo de Tablada

La causa terminó en la Justicia federal por el vínculo del triple crimen con la narcocriminalidad. En la investigación iniciada en la Fiscalía provincial se había ubicado a Yael Jesús César como coautor de los crímenes. Estaba preso desde agosto de 2022, pero este lunes fue absuelto por el beneficio de la duda. Así lo decidieron los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci.

Un triple crimen atroz

La crónica del periodista Leo Graciarena en aquel entonces, tras el triple crimen, mostró detalles de un ataque despiadado. “Hablan de ajuste de cuentas y acá no hubo ningún ajuste de cuentas. Ellos eran una familia de laburantes que no se metían con nadie”, contó en aquella ocasión un familiar de las víctimas. “Mataron a una nena de 6 años y el nene alcanzó a correr y a meterse en la casa. ¿De qué ajuste de cuentas me hablan?”, se preguntó el hombre.

>>Leer más: Crimen mafioso en Tablada: encontraron un cadáver baleado, maniatado y con los ojos vendados

El triple crimen ocurrió cuando la familia llegaba en auto a la casa de la abuela de los nenes. Cuando bajaron del vehículo y se metían en un pasillo, pasó otro auto desde el cual partió una ráfaga de tiros. Gabriela y Ambar cayeron sobre el pasillo, Rodrigo murió en la vereda y el nene de 4 años alcanzó a correr y entrar en la vivienda familiar.

“La nena quedó tirada sobre el cuerpo de la mamá, una chica que conocemos desde que empezó a caminar y tenía un balazo en la cabeza. Las dos tiradas en el pasillo donde Gabriela se crio”, contaron los familiares.

Absuelto por el beneficio de la duda

La Fiscalía federal había llegado al juicio solo con Yael Jesús César como imputado, para quien el fiscal Federico Reynares Solari había pedido la condena de 8 años de cárcel. Antes había desistido de acusar a Ezequiel Viamonte y Tamara Méndez, una pareja que era el objetivo del ataque que por error culminó con una familia masacrada.

>>Leer más: La familia de las víctimas del triple crimen en Tablada: "No eran narcos, eran inocentes"

La pareja había llegado a instancias previas al juicio por falso testimonio, porque de acuerdo a la Fiscalía habían omitido información al declarar como testigos. El trámite llegó a la Justicia federal por pedido de la defensa de César, representado por los abogados Leonel Iesari y Juan Manuel Cayón.

El debate en los Tribunales Federales comenzó el 18 de agosto. A lo largo de las audiencias se expuso la mecánica del ataque y las evidencias con las que César había sido imputado. Pero finalmente los jueces decidieron absolverlo por el beneficio de la duda tras un juicio que llegó a exponer la falta de pruebas fuertes para sostener la acusación.

Noticias relacionadas
Encontraron muerta a Daiana Mendieta, joven entrerriana que estaba desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Ramón, el padre de Franco Casco, es uno de los querellantes que pidió ante Casación que se anule la absolución de los policías

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La mujer taxista hizo la denuncia a través de un compañero de trabajo.

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La banda era dirigida por un preso que entonces estaba en la unidad penitenciaria Nº 6, en la ex alcaidía de Jefatura

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Lo último

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Ovación
La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?