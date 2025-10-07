Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del único acusado

Rodrigo Morera, su pareja Ainará Altamirano y la hija de ambos, Auriazul, de 6 años, fueron asesinados en mayo de 2022 en Tablada

En mayo de 2022 un triple crimen conmocionó al barrio Tablada y todo Rosario. Una nena de 6 años, su padre y su madre, fueron asesinados en un ataque que luego se confirmó que fue por error. Este lunes el único acusado que tenía la causa fue absuelto por el beneficio de la duda.

Rodrigo Morera, de 27 años, su pareja Ainará Altamirano, de 25 años, y la hija de ambos, Auriazul Morera, de 6 años, fueron asesinados a tiros el 6 de mayo de 2022 en la zona de Garibaldi entre Necochea y Chacabuco, barrio Tablada. A la masacre sobrevivió otro hijo de la pareja, de 4 años, quien logró ponerse a resguardo de varias decenas de balazos.

La causa terminó en la Justicia federal por el vínculo del triple crimen con la narcocriminalidad. En la investigación iniciada en la Fiscalía provincial se había ubicado a Yael Jesús César como coautor de los crímenes. Estaba preso desde agosto de 2022, pero este lunes fue absuelto por el beneficio de la duda. Así lo decidieron los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci.

Un triple crimen atroz

La crónica del periodista Leo Graciarena en aquel entonces, tras el triple crimen, mostró detalles de un ataque despiadado. “Hablan de ajuste de cuentas y acá no hubo ningún ajuste de cuentas. Ellos eran una familia de laburantes que no se metían con nadie”, contó en aquella ocasión un familiar de las víctimas. “Mataron a una nena de 6 años y el nene alcanzó a correr y a meterse en la casa. ¿De qué ajuste de cuentas me hablan?”, se preguntó el hombre.

El triple crimen ocurrió cuando la familia llegaba en auto a la casa de la abuela de los nenes. Cuando bajaron del vehículo y se metían en un pasillo, pasó otro auto desde el cual partió una ráfaga de tiros. Gabriela y Ambar cayeron sobre el pasillo, Rodrigo murió en la vereda y el nene de 4 años alcanzó a correr y entrar en la vivienda familiar.

“La nena quedó tirada sobre el cuerpo de la mamá, una chica que conocemos desde que empezó a caminar y tenía un balazo en la cabeza. Las dos tiradas en el pasillo donde Gabriela se crio”, contaron los familiares.

Absuelto por el beneficio de la duda

La Fiscalía federal había llegado al juicio solo con Yael Jesús César como imputado, para quien el fiscal Federico Reynares Solari había pedido la condena de 8 años de cárcel. Antes había desistido de acusar a Ezequiel Viamonte y Tamara Méndez, una pareja que era el objetivo del ataque que por error culminó con una familia masacrada.

La pareja había llegado a instancias previas al juicio por falso testimonio, porque de acuerdo a la Fiscalía habían omitido información al declarar como testigos. El trámite llegó a la Justicia federal por pedido de la defensa de César, representado por los abogados Leonel Iesari y Juan Manuel Cayón.

El debate en los Tribunales Federales comenzó el 18 de agosto. A lo largo de las audiencias se expuso la mecánica del ataque y las evidencias con las que César había sido imputado. Pero finalmente los jueces decidieron absolverlo por el beneficio de la duda tras un juicio que llegó a exponer la falta de pruebas fuertes para sostener la acusación.