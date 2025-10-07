La Capital | Política | Milei

"Te bajo más la inflación así puteás un poco más", cruzó Milei a un vecino marplatense

De campaña en la ciudad balnearia y con elogios a Santilli, el presidente también pidió defender “con uñas y dientes” el orden fiscal

7 de octubre 2025 · 18:01hs
Javier Milei encabezó la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston.

Javier Milei encabezó la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston.

El presidente Javier Milei tuvo un cruce este martes con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el primer mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”. Entonces, el jefe del Estado replicó: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”.

En Mar del Plata

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo pasado fue el primer postulante de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito.

Previamente, durante la inauguración de la planta de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, el mandatario había destacado: “Esta nueva fábrica generará aproximadamente 3 mil puestos de trabajos, entre directos e indirectos, entre estas instalaciones, los productores, los transportistas y el Puerto de Mar del Plata, desde donde se exportarán los productos a toda la región”.

Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables, que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y promueven la actividad en otros eslabones de la economía, integrando una cadena de valor donde esos otros eslabones generan aún más puestos de trabajo genuinos”, detalló.

El mandatario viajó a La Feliz junto al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, y Santilli. “Este camino no rendirá frutos solamente en el sector agropecuario y sus derivados sino también en el conjunto de la economía argentina”, planteó frente a las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo.

El orden fiscal

“Hay un camino: defender con uñas y dientes el orden fiscal, que es la primera condición necesaria para crecer”, aseveró.

De cara a la oposición, el presidente expresó: “Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esa gente, si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado sino menos Estado”.

“Estamos diciendo que vamos a bajar impuestos y que si podemos continuar con esta gestión y este manejo de la macroeconomía, de acá a 2031 le vamos a devolver al sector privado 500.000 millones de dólares en tributos”, prometió.

