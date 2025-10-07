El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Lo anunció a través de un comunicado. El empresario está preso acusado de narcotráfico y admitió haber financiado la campaña de Espert en 2019

El gobierno nacional anunció este martes que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró procedente la extradición de Federico "Fred" Machado a Estados Unidos , donde se lo investiga por delitos federales.

El empresario Fred Machado está preso en una mansión en Viedma. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El pago de 200 mil dólares a José Luis Espert en 2020 le costó a La Libertad Avanza un escándalo que terminó con la renuncia del diputado a su candidatura para los comicios legislativos del 26 de octubre.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente indicó que el jefe del Estado, Javier Milei , instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial conforme a lo previsto por la ley .

“El presidente de la Nación ha instruido a las áreas competentes a instrumentar los pasos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo correspondiente” , precisó el texto oficial.

El gobierno reafirmó, además, “el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado” con el objetivo de “desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.

La decisión de la Corte

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia nacional habilitó la extradición de Machado, quien previamente había roto silencio luego de los rumores que lo asociaban con el integrante de La Libertad Avanza (LLA).

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el pedido de extradición formulado por la Justicia de EEUU se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

Previamente, en una entrevista, el ejecutivo detenido bajo prisión domiciliaria en Viedma habló sobre la asistencia económica a Espert en sus comienzos como político, cómo se conocieron, la relación con el excandidato y su vinculación con el narcotráfico.