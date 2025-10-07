Central y Newell's conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Este sábado, a las 17, en la cancha de Platense, se jugará la final a partido único por el ascenso directo a la Liga Profesional.

Los jugadores de Deportivo Madryn se preparan para la gran final ante Gimnasia de Mendoza por un boleto a la Liga Profesional.

Central y Newell's conocerán a uno de sus nuevos rivales en la próxima temporada de la Liga Profesional. La definición por el primer ascenso a la Liga Profesional ya tiene todo confirmado para el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza .

Este sábado, desde las 17, el aurinegro y el equipo mendocino se enfrentarán en un duelo decisivo que otorgará el primer boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López , perteneciente a Platense , escenario elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para albergar la final de la Primera Nacional .

Como sucedió en las últimas definiciones de la categoría, el partido contará con la asistencia del VAR , con el objetivo de garantizar la máxima transparencia en una instancia de tanta trascendencia.

El árbitro para definición en cancha de Platense

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Felipe Viola oficiará de cuarto árbitro. En el videoarbitraje estarán Héctor Paletta (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

De esta forma, Deportivo Madryn, que viene de una gran temporada donde sumó 60 puntos, buscará hacer historia con su primer ascenso a la élite del fútbol argentino. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará coronar el trabajo de los últimos años y lograr el ascenso a la Liga Profesional, un club que ya cuenta con antecedentes en los torneo Nacionales.